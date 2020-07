Michter's Distillery brengt 2020 Michter's 10 Year Rye uit

LOUISVILLE, Kentucky, 8 juli 2020 /PRNewswire/ -- Deze maand zal de in Louisville gevestigde Michter's Distillery beginnen met het verzenden van zijn 2020 product, 10 Year Single Barrel Rye.



"Dit zal de enige 10 Year Rye zijn die dit jaar zal worden uitgebracht omdat we ons nog steeds in een positie bevinden waar we onze whiskey's moeten toewijzen," merkte Michter's President Joseph J. Magliocco op. "Ik ben erg dankbaar voor het geweldige werk dat ons team heeft verricht." Terwijl Michter's Fort Nelson Distillery sinds medio maart gesloten is, is Michter's Shively Distillery blijven distilleren en bottelen.



"Ik ben dol op de rogge uit Kentucky omdat het niet alleen geweldig gekruid is, maar ook een rijkdom en balans heeft als gevolg van de behoorlijke hoeveelheid maïs en gemoute gerst in de mashbill. En ik denk dat onze 10 Year Rye voor 2020 een uitstekend voorbeeld is van de rogge uit Kentucky," aldus Michter's Master Distiller Dan McKee.



"Er gaat niets boven een echt goed roggedestillaat dat meer dan tien jaar lang met zorg gerijpt is in een vat dat eerst geroosterd en vervolgens verkoold werd en in een magazijn met warme-cycling opgeslagen is om een diep, rijk smaakprofiel te produceren, dat perfect is om aan te nippen," merkte Michter's Master of Maturation Andrea Wilson op.



De Amerikaanse adviesprijs voor 750 ml Michter's 10 Year Rye is US$ 160.



Naast de hoofdstokerij in het Shively-gedeelte van Louisville, beschikt Michter's over twee andere vestigingen in Kentucky. Michter's teelt graan op zijn landgoed van 145 hectare in Springfield, terwijl het bedrijf in het centrum van Louisville over een tweede distilleerderij beschikt. De distilleerderij is gevestigd in het historische Fort Nelson-gebouw dat gelegen is op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. In Michter's Fort Nelson Distillery staat het legendarische pot-still-systeem van Michter's Pennsylvania Distillery. Tijdens openingstijden worden er ook educatieve rondleidingen met whiskey-proeverijen gehouden en in The Bar at Fort Nelson worden klassieke cocktails aangeboden die samengesteld zijn door de geschiedkundige David Wondrich, die beschikt over een uitgebreide kennis op het gebied van gedistilleerde dranken en cocktails.



Michter's produceert veelgeprezen whiskey's met een beperkte oplage. Michter's is bekend om zijn single barrel rye, zijn kleine partij bourbon, single barrel bourbon, en een kleine partij Amerikaanse whiskey.



Beelden met een hoge resolutie zijn op aanvraag beschikbaar.



