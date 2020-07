ROInvesting wint de harten van AC Milan-fans met motiverende spot

NICOSIA, Cyprus, 8 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het online handelsplatform ROInvesting, de officiële partner van de Italiaanse voetbalclub AC Milan, heeft maandag de nieuwe gezamenlijke campagne 'Success is not a matter of luck' gelanceerd. De campagne benadrukt het belang van hard trainen en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om succesvol te zijn, wat geldt voor zowel topvoetballers als online handelaren.



Dit mantra lijkt volledig te zijn omarmd door het team van AC Milan, dat sterk terugkwam na de coronastop met twee indrukwekkende overwinningen uit de laatste drie wedstrijden. Eerst werd AS Roma verslagen en vervolgens werd de geduchte tegenstander Lazio weggespeeld met drie doelpunten.



De 46 seconden durende video werd na de overwinning op AS Roma op het Facebook- en Twitter-account geplaatst en is in de afgelopen week al bijna 550.000 keer bekeken. In de opmerkingen eronder staat het bol van de rode en zwarte hartjes en duizenden reeds uitzinnige fans hebben het bericht geliket.



In de video zien we spelers van AC Milan tijdens hun meest glorierijke momenten op het veld, afgewisseld met beelden in de sportschool, trainingen op het veld, technische drills en persoonlijke workouts. Dit legt de aandacht op ROInvesting's educatieve aanbod, waaronder een geavanceerd opleidingscentrum boordevol artikelen, handleidingen, video's en webinars met allerlei soorten informatie, van de basisprincipes tot het ontwikkelen van langetermijnstrategieën. ROInvesting biedt tevens in-app trainingtools, die handelaren helpen hun vaardigheden te verbeteren om deze later te kunnen toepassen in de financiële arena. Beide zijn voor handelaren volledig gratis en sommige trainingsmaterialen zijn ook toegankelijk voor het bredere publiek.



ROInvesting is de officiële CFD-partner van AC Milan en stelt zijn diensten over de hele wereld beschikbaar voor ambitieuze mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun financiële toekomst zeker te stellen. Het biedt een moderne kijk op online handelen met korte- en langetermijnposities op meer dan 350 aandelen, grondstoffen, deviezen en virtuele valuta, allemaal beschikbaar vanaf de mobiele telefoon van de handelaar of welke computer met internetverbinding dan ook.



Nog maar een maand geleden zorgde de nieuwe samenwerking voor een belangrijke impact met een donatie van $50.000 van de financiële dienstverlener aan de strijd van Fondazione Milan tegen COVID-19. Met de nieuwe campagne willen beide partijen miljoenen fans in Italië en daarbuiten motiveren en vooruitkijken op een meer optimistische toekomst. Gezien de eerste reactie van fans en de recente prestaties van AC Milan, is er veel om optimistisch over te zijn.



Ga voor meer informatie naar https://www.roinvesting.com [https://www.roinvesting.com/].



Risicowaarschuwing: 86% van onze retailbeleggeraccounts verliest geld bij de handel in CFD's.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1201321/ROInvesting_AC_Milan_Video.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1201321/ROInvesting_AC_Milan_Video.mp4] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1201319/ROInvesting_AC_Milan.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1201319/ROInvesting_AC_Milan.jpg]



ROInvesting is ontstaan uit een simpel idee: alle voordelen van technologie gebruiken voor het creëren van de meest gunstige ervaring voor handelaren op alle niveaus. Ze gebruiken de nieuwste innovaties niet alleen voor hun handelsplatform, maar ook voor hun dienstverlening, educatiecentrum, analysetools, marktberichten en vele andere producten. Als jij als ambitieus persoon op zoek bent naar een platform dat alle voordelen onder één dak aanbiedt, dan is ROInvesting de perfecte oplossing.



Perscontact: Pavel Shabanov +357-2200740



Web site: https://www.roinvesting.com/