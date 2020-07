Herstel van het inkomend toerisme: Ich freu mich auf... [I'm Excited About] Hannover!

De vakantieregio Hannover is de eerste regio in Duitsland die deel uitmaakt van het branche-initiatief #ichfreumichauf! Hannover's accommodatie-aanbieders, excursiebestemmingen en vrijetijds- en culturele voorzieningen zijn goed voorbereid op de nieuwe situatie waarin ze zich bevinden en verheugen zich op het verwelkomen van bezoekers.



HANNOVER, Duitsland, 8 juli 2020 /PRNewswire/ -- Als vertrouwde bestemming, probeert de vakantieregio Hannover [https://www.hannover.de/Tourismus/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Hannover-Urlaubsregion] met zijn huidige marketingcampagne de lust van de mensen naar korte reizen en stedentrips te wekken. Met tal van vrijetijds- en sportactiviteiten zoals wandelen [https://www.visit-hannover.com/Hotels,-Unterk%C3%BCnfte-Erlebnispakete/Dein-Hannover-Urlaub/Wandern-und-Spazieren-in-der-Urlaubsregion-Hannover], fietstochten [https://www.visit-hannover.com/Hotels,-Unterk%C3%BCnfte-Erlebnispakete/Dein-Hannover-Urlaub/Radfahren-Hannover-sattelt-auf], stand-up paddelen, kanoën en paardrijden [https://www.visit-hannover.com/Hotels,-Unterk%C3%BCnfte-Erlebnispakete/Dein-Hannover-Urlaub/Reiten-in-der-Region-Hannover], staat de Hannover-vakantieregio garant voor een ontspannen verblijf met een geweldige feel-good-factor. Vooral aantrekkelijk is het feit, dat de groene metropool zo dicht bij populaire excursiebestemmingen ligt, zoals het Steinhuder meer, het Deister-gebergte en het kasteel Marienburg. Individuele stadsrondleidingen in het spoor van de 'Rode Draad', kunst die in de openbare ruimte wordt tentoongesteld, maar ook talrijke culturele aanbiedingen zorgen voor de perfecte balans tussen buitenleven en stedentrip.



De zes verschillende campagnethema's weerspiegelen perfect de verschillende mogelijkheden: Kasteel Marienburg, de Rode Draadroute, de Maschsee, verschillende stadswijken, de wervelwind voor het Sprengelmuseum Hannover en het Steinhuder meer nodigen uit tot een vakantie in de omgeving. Advertenties in Noord-Duitse dagbladen, grootformaat posters - waaronder die in Hamburg, Bremen, Oldenburg en Osnabrück - en reclameborden op treinstations in Berlijn en Kassel promoten het vakantie vieren in Hannover. Online- en social media-activiteiten maken ook deel uit van de marketingcampagne.



"Omdat Hannover vooral bekend is als stad van internationale beurzen en tentoonstellingen, is dit een geweldige kans om Hannover op de kaart te zetten als vrijetijdsbestemming, boordevol activiteiten en unieke lokale recreatiegebieden. Vooral in een tijd waarin de traditionele Duitse bestemmingen druk bezocht worden, hebben wij mooie alternatieven en bijzondere natuurbelevenissen te bieden. De campagne stimuleert tevens de mensen om het plezier van het reizen te herontdekken", zegt Hans Nolte, directeur van Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).



Naast vrijetijdsgasten en dagjesmensen uit Nedersaksen, Hessen en Noordrijn-Westfalen, zijn andere doelgroepen van het Restart-Initiative internationale gasten uit Nederland, België en Denemarken.



Als een van de eerste internationale bezoekers verwelkomde HMTG op 20 juni de Nederlandse blogger Janna Kamphof. (www.jannakamphof.nl [http://www.jannakamphof.nl/]). Deze Slow-Travel blogger was absoluut enthousiast over de regio Hannover, die haar in eerste instantie herinnerde aan de Sloveense hoofdstad Ljubljana. "Beide steden hebben alles wat een grote stad nodig heeft, zonder dat het lijkt alsof het een echte grote stad is", zei de 23-jarige, en concludeerde dat beide steden bijzonder aantrekkelijk zijn door hun nabijheid tot het platteland.



"Ich freu mich auf..." is eigenlijk al de tweede campagne die HMTG heeft gevoerd tijdens de COVID-19 pandemie. Direct na de aankondiging van de lockdown in maart lanceerde HMTG de online campagne "Reizen zonder te verhuizen". 360°-tours door de Herrenhäuser Gärten, naar het Steinhuder meer en naar het kasteel Marienburg hebben de verwachting gewekt, dat men prima op vakantie kan gaan in de Hannover-regio. Alleen al op Facebook heeft HMTG meer dan 4,5 miljoen paginabezoeken gehad.



Achtergrondinformatie: #ichfreumichauf branchecampagne



De vakantieregio Hannover maakt gebruik van deze marketingcampagne om zich te positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor stedentrips en korte vakanties. De individuele campagne maakt deel uit van het



#ichfreumichauf initiatief van de federale vereniging van de Duitse toeristenbranche (BTW), en wordt uitgerold naar de aangrenzende deelstaten en naar de Benelux en Denemarken. #ichfreumichauf is een initiatief van de Duitse toeristenbranche en wordt ondersteund door de BTW, de Duitse reisorganisatie (DRV), de Duitse hotel- en restaurantorganisatie (DEHOGA), de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme (GNTB), evenals talrijke touroperators en horecabedrijven.



De zes #ichfreumichauf-thema's voor de vakantieregio Hannover zijn online te vinden op: www.visit-hannover.com/ichfreumichauf [http://www.visit-hannover.com/ichfreumichauf]



Informatie, overnachtingsaanbiedingen en tips voor wandelen en fietsen tijdens een verblijf in de vakantieregio Hannover zijn te vinden op: www.visit-hannover.com/urlaub [http://www.visit-hannover.com/urlaub]



