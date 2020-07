ViCentra sluit nieuwe investeringsronde met ophalen van EUR10 miljoen voor internationale groei

UTRECHT, Nederland, 8 juli 2020 /PRNewswire/ -- ViCentra, het bedrijf achter Kaleido, de kleinste en lichtste insulinepomp ter wereld, kondigt aan dat ze een investeringsronde te hebben afgerond met een investering van EUR10 miljoen.



Op 30 juni 2020 ondertekenden ViCentra en Invest-NL een overeenkomst waarmee ViCentra de eerste investering wordt van de nieuwe impact investor. "Invest-NL is opgericht om Nederlandse bedrijven te ondersteunen met venture capital voor innovatieve en snelgroeiende Nederlandse ondernemingen zodat zij sneller kunnen opschalen", zegt Wouter Bos, CEO van Invest-NL. Zij zullen EUR4 miljoen in ViCentra investeren, wat wordt aangevuld tot EUR10 miljoen door de huidige investeerders INKEF Capital, LSP, Health innovations en Kreos Capital.



"We zijn trots dat Invest-NL deel uit zal maken van onze groep investeerders met hun eerste investering", zegt Frans Cromme, CEO van ViCentra. "Het bevestigt dat we een technologisch innovatieve aanpak hebben om het leven van mensen met diabetes te verbeteren, en dat we een duidelijke groei strategie hebben. Met deze investering kunnen we onze plannen realiseren om productie capaciteit op te schalen, producten te commercialiseren in Nederland, het VK, Duitsland en Frankrijk, en onze product pijplijn verder te ontwikkelen. En we zijn dankbaar dat onze bestaande investeerders opnieuw participeren."



ViCentra maakt Kaleido: een insulinepomp die ernaar streeft om mensen met diabetes te laten leven op hun eigen voorwaarden. Kaleido is persoonlijk, discreet, makkelijk in het gebruik en eenvoudig te begrijpen. Het systeem bestaat uit twee oplaadbare pompen en een handset, en dankzij het unieke pompmechanisme zijn de pompen de kleinste en lichtste op de markt. Kaleido biedt consistentie, flexibiliteit en keuze, zodat mensen met diabetes meer controle hebben met minder gedoe. Zo houden ze meer tijd over voor leuke dingen.



"Onze filosofie is om fantastische producten te maken die de mens op de eerste plaats stellen. Met onze focus op diabetes ontwikkelen we niet voor patiënten, maar voor mensen", zegt Frans.



Over ViCentra



ViCentra B.V., gevestigd in Utrecht, Nederland, ontwikkelt, produceert en commercialiseert innovatieve insulinepompen en andere producten voor de behandeling van mensen met diabetes. ViCentra's insulinepomp Kaleido heeft haar CE-mark ontvangen en is commercieel beschikbaar in verschillende Europese landen. ViCentra is opgericht in 2013 en is gefinanciered door INKEF Capital, LSP, Health Innovations en Kreos Capital. Meer informatie over ViCentra is te vinden op www.hellokaleido.com [http://www.hellokaleido.com/].



CONTACT: Voor meer informatie, neem contact op met Frans Cromme op frans.cromme@vicentra.com, +31645650831