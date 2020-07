Soldo breidt partnerschap met Mastercard uit

De marktleider in Europees uitgavenbeheer behandelt de uitgifte en afwikkeling van kaarten in eigen beheer



LONDEN, 8 juli 2020 /PRNewswire/ - Uitgavenbeheerplatform Soldo kondigt vandaag aan dat het zijn samenwerking met Mastercard® heeft uitgebreid en nu het primaire lidmaatschap bij de wereldwijde pay-tech gigant heeft verworven. De samenwerking stelt Soldo in staat om autonomer te acteren bij de innovatie van betalingsproducten en reduceert toenemend de afhankelijkheid van derden.



Deze aankondiging valt samen met de succesvolle migratie van meer dan 60.000 Soldo-klanten naar interne kaartuitgifte, teneinde de operationele continuïteit voor Soldo's klanten te waarborgen. De migratie was oorspronkelijk gepland voor augustus 2020, maar werd versneld vanwege de tijdelijke opschorting van Wirecard de service door de FCA.



Het primaire lidmaatschap van Mastercard is de logische volgende stap in een succesvolle samenwerking tussen de twee bedrijven. Naast de mogelijkheid tot rechtstreekse kaartuitgifte heeft Soldo nu ook toegang tot een breder scala aan producten en diensten, om haar klantenaanbod verder mee te verbeteren.



Carlo Gualandri, CEO van Soldo zegt: "Soldo heeft met Mastercard's primaire lidmaatschap een bijzondere mijlpaal bereikt en we zijn ongelooflijk trots op de bijdragen van ons team in dit verband. De uitbreiding van de samenwerking markeert een volgende fase in de levenscyclus van Soldo en verruimt onze infrastructuur. Het was fantastisch om tijdens het snelle kaartuitgifteproces met het team van Mastercard samen te werken. We kijken ernaar uit om samen nieuwe oplossingen voor de manier waarop bedrijven hun uitgaven beheren te ontdekken, zodat het proces efficiënter minder pijnlijk wordt, en bedrijfskosten worden bespaard.



Edoardo Volta, hoofd fintech bij Mastercard, vervolgt: "Soldo's promotie tot de status van primair lid vormt een natuurlijke ontwikkeling tijdens onze duurzame samenwerking. Soldo's snelle groei en consistente toewijding aan innovatie sluiten perfect aan bij de idealen van Mastercard, aangezien wij ons aanbod voortdurend doorontwikkelen om onze fintech-partners te ondersteunen. We zijn dan ook heel benieuwd wat Soldo verder gaat doen."



De relatie van Soldo met Mastercard begon vijf jaar geleden en nu gebruiken meer dan 60.000 bedrijven Soldo om hun bedrijfsuitgaven te beheren, te controleren en mogelijk te maken. De nieuwe status van primair lid is een erkenning van de substantiële groei van Soldo, die de zakelijke uitgaven in Europa revolutioneert.



Over Soldo



Soldo werd opgericht in 2015 door tech-veteraan Carlo Gualandri en is een van de snelstgroeiende fintech-bedrijven in Europa. In 2019 haalde het bedrijf met de deelname van Accel en andere bestaande investeerders, geleid door Battery Ventures en Dawn Capital in de Series-B-ronde 61 miljoen dollar op - de omvangrijkste financieringsronde van een bedrijf voor uitgavenbeheer ooit.



Soldo vormt een uniforme oplossing voor het beheren en controleren van uitgaven, dat wordt gebruikt door meer dan 60.000 bedrijven van verschillende omvang. Soldo stelt werknemers in staat om met behulp van Soldo Mastercard®-kaarten aan te schaffen wat ze nodig hebben om hun werk te doen, met de optie om aangepaste budgetten en uitgavenregels voor elke gebruiker in te stellen. De app legt gedetailleerde uitgavengegevens vast om rapportage te vereenvoudigen en deze naadloos te integreren met uw accounts.



Mediacontact: Ben Beckles +44(0)7808131960 TopLine Comms [https://toplinecomms.com/] soldo@toplinecomms.com [mailto:soldo@toplinecomms.com]