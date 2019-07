Leiding Van Mindtree Verandert Na Wijziging Zeggenschap

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 8 juli 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd opererende leverancier van technologische diensten en digitale transformatie, maakt bekend dat Krishnakumar Natarajan, Uitvoerend Voorzitter, N S Parthasarathy, Uitvoerend Vice-voorzitter en Chief Operating Officer, en Rostow Ravanan, CEO en Algemeen Directeur, hun ontslag hebben ingediend als leden van de Raad van Bestuur van Mindtree Ltd. en als werknemers van het bedrijf. Zij blijven aan als bestuursleden tot 17 juli 2019 en als werknemers op basis van hun arbeidscontract om een soepele transitie te bewerkstelligen.Tevens hebben zij samen met de overige oprichters van het bedrijf verzocht om te worden gederubriceerd als promotors conform de toepasselijke wetgeving.



Het bedrijf zal te zijner tijd een nieuw leidinggevend team bekendmaken.



"Mindtree heeft uitzonderlijke prestaties geleverd aan alle belanghebbenden van de afgelopen twintig jaar door middel van de gedifferentieerde strategie en unieke cultuur. Wij zijn al onze klanten, Mindtree Minds en externe belanghebbenden dankbaar voor hun onophoudelijke steun tijdens onze reis," aldus Krishnakumar Natarajan, Uitvoerend Voorzitter van Mindtree. "Wij wensen het nieuwe leidinggevende team van Mindtree het allerbeste."



