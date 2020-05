Darling Ingredients Inc. doet verslag van financiële resultaten voor het eerste kwartaal 2020:

IRVING, Texas, 8 mei 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. --



Eerste kwartaal 2020





-- Netto-inkomsten van $85,5 miljoen of $0,51 per GAAP verwaterd aandeel

-- Netto verkoopcijfers van $852,8 miljoen

-- Aangepast EBITDA van $213,3 miljoen

-- Diamond Green Diesel ("DGD") verdiende $2,63 EBITDA per gallon op

ongeveer 79 miljoen verkochte gallons

-- Kocht $55 miljoen aan gewone aandelen terug

Darling rapporteerde een netto-omzet van $852,8 miljoen voor het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met een netto-omzet van $835,1 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. Netto-inkomsten die toegeschreven konden worden aan Darling voor de drie maanden die eindigden op 28 maart 2020 bedroegen $85,5 miljoen of $0,51 per verwaterd aandeel, vergeleken met netto-inkomsten van $18,0 miljoen of $0,11 per verwaterd aandeel voor het eerste kwartaal van 2019.



"We hebben een sterke prestatie geleverd in het eerste kwartaal, in overeenstemming met de richtlijnen die we gaven tijdens onze winstoproep in februari 2020, en genereerden $213 miljoen aan gecombineerde aangepaste EBITDA", zegt Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "De diversiteit van ons wereldwijde platform van voedsel tot voeding tot groene koolwaterstof helpt ons de COVID-19-pandemie te doorstaan. "



"We blijven onze wereldwijde strategie uitvoeren om duurzame ingrediënten voor diervoeders, voedsel en brandstof te creëren, uit de afvalstromen van de voedselverwerkende industrie en om zo leidinggevend te zijn in de productie van groene koolwaterstoffen om te helpen bij de wereldwijde decarbonisatie. Allereerst heeft Darling ervoor gezorgd dat we een veilige werkomgeving bieden voor onze werknemers in ons netwerk van meer dan 200 locaties over de hele wereld", aldus Stuewe. 'We nemen ook de nodige stappen om onze balans in de huidige omgeving veilig te stellen. Hoewel we in het komende kwartaal enige verstoringen en mogelijk lichtere volumes aan grondstoffen verwachten, zijn we vastbesloten om de bedrijfskosten in het hele bedrijf te beheersen en te verlagen. In overeenstemming met deze aanpak streven we naar een uitstel van 15% tot 20% in kapitaaluitgaven totdat de onzekerheid rond de COVID-19-uitbraak verbetert. "



"In april had DGD meer dan $600 miljoen aan contanten verzameld, voldoende om de uitbreiding van DGD in fase II 2020 te financieren en elke joint venture-partner een distributie van $125 miljoen te bieden. Bovendien verwacht Darling in juli een extra $65 tot $75 miljoen te ontvangen, in overeenstemming met het distributiebeleid bij DGD", verklaarde Stuewe.



Op 28 maart 2020 had Darling $76,4 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en $795,9 miljoen beschikbaar onder gecommitteerde doorlopende kredietovereenkomsten. De totale uitstaande schuld aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 bedroeg $1,75 miljard.



Onder de huidige machtiging voor het opnieuw inkopen van aandelen heeft Darling in het eerste kwartaal 2,2 miljoen gewone aandelen ingekocht voor een totaal van $55 miljoen. Darling heeft nog ongeveer $126 miljoen over onder zijn huidige autorisatie.



De gecombineerde aangepaste EBITDA bedroeg $213,3 miljoen voor het eerste kwartaal van 2020, vergeleken met $133,3 miljoen voor dezelfde periode in 2019.



Ga voor meer informatie naar de website van het Bedrijf via http://www.darlingii.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2797926-1&h=3228837978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2797926-1%26h%3D1999879554%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com&a=http%3A%2F%2Fwww.darlingii.com] en om de Factsheet Milieu, Sociaal en Governance (Environmental, Social and Governance- ESG) van de onderneming te bekijken op http://www.commitment.darlingii.com/metrics/esgfactsheet [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2797926-1&h=1932872348&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2797926-1%26h%3D77561148%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.commitment.darlingii.com%252Fmetrics%252Fesgfactsheet%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.commitment.darlingii.com%252Fmetrics%252Fesgfactsheet&a=http%3A%2F%2Fwww.commitment.darlingii.com%2Fmetrics%2Fesgfactsheet].



