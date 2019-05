Mindtree introduceert QuikDeploy om transitie naar SAP S/4HANA te versnellen

Microsoft Azure-gebaseerd aanbod maakt gebruik van voorgedefineerde sjablonen voor best-practice implementatie met behulp van SAP Solution Manager



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 8 mei 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, heeft vandaag de beschikbaarheid van QuikDeploy aangekondigd, een IP-gebaseerde benadering om klanten te helpen hun gebruik van de SAP Solution Manager te optimaliseren. Deze flexibele accelerator voor de industrie is op maat gemaakt om SAP S/4HANA(® )snel te integreren in de Microsoft Azure-cloud.



https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



SAP Solution Manager is een ultramodern beheerplatform om optimale waarde te halen uit SAP S/4HANA-implementaties. Het is onderdeel van SAP support verbintenissen. Veel bedrijven vinden het lastig om de functionaliteit in SAP Solution Manager optimaal te benutten. Met name omdat ze niet over de juiste vaardigheden en expertise beschikken. Daardoor kunnen ze hun SAP S/4HANA-implementaties niet versnellen en profiteren ze niet ten volste van de tools die SAP biedt.



Mindtree introduceert nu QuikDeploy waarmee ondernemingen zowel SAP S/4HANA als de cloud snel gebruik kunnen nemen met het Azure-platform. QuikDeploy fungeert als centrale console binnen het SAP-landschap van een organisatie en vereenvoudigt en versnelt de inzet van SAP Solution Manager. Deze Azure-gebaseerde oplossing is gebouwd op een flexibel uitvoermodel en vermindert de hoeveelheid tijd, inzet en kosten die nodig zijn om SAP-applicaties effectief te gebruiken. Mindtree zal de mogelijkheden van QuikDeploy demonstreren tijdens SAPPHIRE NOW [https://events.sap.com/sapandasug/en/home] 2019 en de jaarlijkse ASUG conferentie van 7-9 mei 2019, in Orlando, Florida, VS.



"De dramatische verschuiving in de verwachtingen van klanten maakt dat organisaties de handen ineenslaan met experts die risico's kunnen verkleinen en waarde toevoegen door middel van continue, hoogwaardige ondersteuning. Dit maakt snelle digitale transformatie en klantgerichte verbeteringen mogelijk", aldus Arun Rangaraju, Global Head van SAP bij Mindtree. "QuikDeploy is onze nieuwste accelerator die onze belofte ondersteunt om klanten te helpen bij een slimme en gegevensgebaseerde onderneming. Onze sterke partnerschap met Microsoft, onze lange geschiedenis met Azure en onze expertise op het gebied van SAP zorgen ervoor dat we goed gepositioneerd zijn om onze klanten te helpen sneller aan de slag te gaan met S/4HANA."



De ontwikkeling van en aanpassing aan een nieuwe SAP-infrastructuur kent verschillende facetten en, als dit niet goed wordt gedaan, kan dit leiden tot extra administratieve druk en tijdrovend onderhoudswerk. QuikDeploy verlicht de complexiteit van een SAP-landschap voor klanten. De accelerator gebruikt een reeks algoritmes om de niet-productiesystemen van de klant te monitoren en er een profiel van te maken. Dit levert meer inzicht op in de problemen van het IT-landschap dat mogelijk invloed heeft op het vermogen van een bedrijf om te voldoen aan toekomstige verplichtingen. Monitoringsjablonen kunnen worden aangepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant en worden aangestuurd door de flexibiliteit van Microsoft Azure.



Bij stand #1620 zal Mindtree haar gehele portfolio van accelerators presenteren die de digitale kern verbeteren, het rendement vergroten en de implementatietijd met wel 35% verminderen. Aanwezigen krijgen meer informatie over het volledige aanbod van Mindtree dat een aantal van de meest toonaangevende organisaties ter wereld helpt op weg naar een gegevensgebaseerde, geautomatiseerde en slimme onderneming, waaronder:





-- Geautomatiseerde en slimme ondersteuning - Mindtree maakt lagere kosten

mogelijk, ondersteunt snelle innovatie, DevOps en automatiseert taken in

realtime met AI en chatbot-aangestuurde, beheerde services.

-- AI-Powered Delivery - Mindtree verkleint het risico dat inherent is aan

de modernisering van een onderneming aanzienlijk en bied realtime

projectmanagement met AI Powered Delivery. 'REBot' is de toonaangevende

kern van Mindtree's AI-Powered Delivery en wordt mogelijk gemaakt door

SAP Conversational AI-technologieën en SAP's Solution Manager.

Daarnaast zullen executives bij Mindtree's bekroonde SAP-praktijk zes informatieve sessies in TED-stijl geven tijdens de beurs:





-- Brenton O'Callaghan, Global Head van SAP Innovation, Mindtree: "On-time

in-full- are you waving goodbye to 3% of your revenue needlessly?"

-- Chris Kernaghan, Global Head van Database en technologie, Mindtree:

"Exploring 3 places to bring innovation to your SAP operations today"

-- Sue Kirby, Global Head van Analytics en EPM, Mindtree: "How to use

Advanced Analytics and predictive offerings to increase revenue"

-- Michael Broberg, Global Head van SAP S/4HANA, Mindtree: "Let's discuss

common CFIN and S/4HANA implementation strategies"

-- Alan Kryszewski, SAP EPM CoE Lead, Mindtree: "Building the right

internal CoE structure to become an intelligent enterprise"

-- Shivkumar S, Global Head van SAP Managed Services, Mindtree: "Exploring

our next-gen SAP AMS platform to drive efficiencies in your support

organization"

Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationaal bedrijf op het gebied van IT-consulting en -services dat klanten in 17 landen helpt flexibiliteit, concurrentievoordeel en groei te realiseren in hun onderneming. We omarmen de kracht van continue levering, onze digitale expertise, kennis van de industrie en onderzoek op het gebied van nieuwe technologieën om efficiëntie te stimuleren en bedrijfsinnovatie mogelijk te maken voor meer dan 349 klanten.



Mindtree wordt steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit is een weerspiegeling van onze ondernemingsgerichte, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds' die de winnaarscultuur belichamen die onze toewijding aan uitmuntendheid, innovatie en co-creatie definieert.



Voor meer informatie gaat u naar www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of kunt u ons volgen via @Mindtree_Ltd



SAP, SAPPHIRE NOW en andere SAP-producten en -services die in dit artikel worden vermeld, alsook hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerd bedrijf) in Duitsland en andere landen. Ga naar http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx [http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx] voor meer informatie over handelsmerken en kennisgevingen. Alle overige product- en servicenamen die worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve ondernemingen.



Alle producten en bedrijfsnamen in dit artikel kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



Neem voor meer informatie contact op met:



INDIA

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com [file:///E:/TempXE/Rahul.Nag@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com [file:///E:/TempXE/mindtree@matternow.com]



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com [file:///E:/TempXE/susie.wyeth@hotwireglobal.com]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



Web site: http://www.mindtree.com/