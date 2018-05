Icelandair en nationaal voetbalteam maken gezamenlijk Team Iceland-tussenstop: een serie van op voetbal geïnspireerde ervaringen

REYKJAVIK, IJsland, May 8, 2018 /PRNewswire/ --



De transatlantische luchtvaartmaatschappij Icelandair heeft vandaag Team Iceland Stopover gelanceerd. Dit is een selectie van op voetbal geïnspireerde ervaringen van 90 minuten die door het IJslandse nationale team zijn samengesteld en waarvan alle passagiers gratis kunnen genieten.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685832/Team_Iceland_Stopover.jpg )



In navolging op de opmerkelijke prestatie van het land op de Europese kampioenschappen in 2016, bereikt IJsland deze zomer in Rusland het ultieme sportdoel. Daarmee is het de kleinste natie ooit die gaat deelnemen. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van het land. Icelandair viert als lang bestaande sponsor, die het team vanaf het begin heeft gesteund, hun succes en nodigt passagiers uit om in de voetstappen van de spelers te treden met speciaal ontworpen ervaringen voor het hele gezin.



Deze ervaringen, die 90 minuten duren, belichamen de trots van dit unieke land en de reis die de spelers hebben gemaakt naar 's werelds grootste voetbaltoernooi. Zoals passend is voor een land dat voorstander is van gender-gelijkheid en het belang van jeugdtraining, geven de ervaringen van Icelandair-reizigers inzicht in het leven van zowel het mannen- als het damesteam en de IJslandse voetbalgeschiedenis. In 90 minuten kunt u, net als de spelers op het veld, veel bereiken. Het is dus tijd om er met een Icelandair Team Iceland Stopover het beste van te maken.



Aron Gunnarsson, aanvoerder van het nationale herenvoetbalteam van IJsland, merkt op, "Wanneer we het veld opstappen, weten we als IJslandse spelers dat we een heel speciale teamgeest hebben die zijn oorsprong vindt in onze IJslandse geschiedenis. Er zijn veel unieke IJslandse ervaringen en tradities die ons team maken tot wat het vandaag is. We verwelkomen voetbalfans en iedereen om meer te leren door op hun volgende transatlantische reis een Team Iceland Stopover te nemen."



Deze activiteiten van 90 minuten zijn van mei tot eind juni beschikbaar en bieden een reeks activiteiten die met veel passie voor reizigers zijn samengesteld, variërend van cultuur tot fitness en welzijn. Alle ervaringen worden georganiseerd door een speciale gast uit de voetbalwereld of een 'Stopover Buddy', een Icelandair-medewerker die gepassioneerd is over IJsland en voetbal en die zijn lokale kennis en expertise met trots deelt. Zo wordt passagiers een authentieke ervaring en lokaal inzicht in de voetbalcultuur van IJsland geboden.



Björgólfur Jóhannsson, voorzitter en CEO van Icelandair stelt, "Als trotse sponsors van het nationale team zijn we verheugd om hun succes deze zomer te vieren met onze Team Iceland Stopovers. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de ervaring van onze klanten te verbeteren en hopen dat passagiers deze zomer extra van hun reis zullen genieten door dit aanbod met toegevoegde waarde. Onze passagiers kunnen niet alleen meer leren komen over het achtergrondverhaal van dit legendarische team, maar we hebben ook met de spelers samengewerkt om deze ervaringen persoonlijk vorm te geven, zodat onze passagiers in hun voetsporen kunnen treden."



De ervaringen bij Team Iceland Stopovers omvatten:





- Juichen als een IJslander: de IJslandse teams hebben een unieke band met hun fans

en aanvoerders Aron Gunnarsson en Sara Björk Gunnarsdóttir weten dit beter dan de

meeste mensen. Daarom bieden ze geselecteerde fans de kans om een wedstrijd van het

nationale heren- of damesteam bij te wonen en te leren juichen als 's werelds meest

gepassioneerde fans.

- Relax like a Pro: middenvelder Birkir Bjarnason weet, nadat hij geschiedenis voor

IJsland schreef als de allereerste doelpuntenmaker van het land bij een groot toernooi,

dat tijd voor ontspanning een belangrijk onderdeel van de training is. Hij nodigt

passagiers uit in één van zijn favoriete geothermische gebieden in Laugarvatn Fontana.

Hier kunnen passagiers serieus ontspannen, genieten van geothermische baden, de sauna

en het meer om in te zwemmen.

- Train the Icelandic Way: Dagný Brynjarsdóttir, de internationale voetbalster bij de

dames, heeft een schat aan kennis over training, zowel op het veld als daarbuiten.

Vergeet gewichten en opdrukken in de sportschool. In plaats daarvan genieten

passagiers van een trainingssessie met prachtig uitzicht op het unieke landschap van

IJsland.

- Footballing Family: voetballen in IJsland maakt deel uit van het gezinsleven. De

legendarische Breidablik Academy is de plek waar veel spelers van de nationale teams

op jonge leeftijd hun carrière begonnen. Hiertoe behoort ook Jóhann Berg, die

sindsdien een Premier League-speler is geworden. Hier krijgen jongere reizigers de

kans om in de voetsporen van Jóhann te treden tijdens een speciale sessie van 90

minuten op de Academy.

- Goal in One: Voetbal is niet de enige sportieve vaardigheid van spelbepaler Gylfi

Sigurethsson; hij speelt ook graag golf (ook op een zeer hoog niveau). Hier kunnen

reizigers op een van Gylfi's favoriete banen in IJsland golfen en tijd doorbrengen met

de clubprof. Deze helpt onze spelers overal bij, van hun swing tot hun puts.





De unieke ervaringen van Team Iceland Stopover zijn van mei tot eind juni 2018 verkrijgbaar voor transatlantische passagiers van Icelandair. Bezoek voor meer informatie en reserveringen bij Icelandair: http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover [https://www.icelandair.com/Team-Iceland-Stopover ]



#TeamIceland #MyStopover @Icelandair



Icelandair



Icelandair is een transatlantische luchtvaartmaatschappij en biedt passagiers de unieke gelegenheid om in IJsland een tussenlanding te maken zonder extra vliegkosten. Icelandair moedigt klanten al vanaf de jaren '60 aan om te profiteren van een tussenlanding met Icelandair en biedt deze dienst nu aan vanuit 24 Europese bestemmingen naar 22 Noord-Amerikaanse luchthavens. Icelandair biedt ook vluchten aan naar en vanuit IJsland naar de volgende bestemmingen:



Canada: Edmonton, Halifax, Montreal, Toronto en Vancouver Europa: Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlijn, Billund, Brussel, Kopenhagen, Dublin, Frankfurt, Genève, Göteborg, Glasgow, Hamburg, Helsinki, Londen, Madrid, Manchester, Milaan, München, Oslo, Parijs, Stockholm en Zürich VS: Anchorage, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa en Washington D.C.



