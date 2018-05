Supernova kiest Worldpay voor grensoverschrijdende betalingen in meer dan 160 landen

SINGAPORE en LONDEN, May 8, 2018 /PRNewswire/ --



Met behulp van Worldpay stijgt het acceptatiepercentage voor groeiend lifestyle-merk



naar 95%



Worldpay Inc., de wereldleider in betalingen, is door Supernova, een groeiend e-commerce-bedrijf dat innovatieve gezondheids-, schoonheids- en fitnessproducten levert, geselecteerd om hen te helpen bij de verbetering van de gebruikerservaring en de wereldwijde expansie van haar vier grote merken: BodyBoss, Sand & Sky, SkinnyMint en Coco & Eve.



Ter ondersteuning van haar groei had Supernova een ervaren partner nodig die kon helpen bij de complexiteit van grensoverschrijdende handel en het verbeteren van fraudebescherming van hoogwaardige producten. Worldpay ondersteunt Supernova door één enkel integratiepunt voor creditcards, betaalkaarten en andere betaalmethodes aan te bieden, inclusief een online betaalgateway en diensten op het gebied van fraude-, risico- en kasbeheer.



Door gebruik te maken van betaalpagina's van Worldpay heeft Supernova toegang tot 's werelds populairste betaalmethoden in meer dan 30 talen. Al deze betaalmethoden kunnen worden gebruikt op meerdere apparaten, waardoor de online conversie toeneemt. De innovatieve retailer kan nu meer dan tien populaire alternatieve betaalmethoden aan haar klanten bieden waaronder Alipay, UnionPay, JCB, POLi, SOFORT en iDEAL. Tevens zijn er plannen om in de toekomst nog meer betaalopties aan te kunnen bieden.



Sinds de samenwerking met Worldpay heeft het lifestyle-merk het online acceptatiepercentage van 72% naar 95% zien toenemen, evenals een aanzienlijke stijging van grensoverschrijdende verkopen. Dit werd bereikt door de verschillende markten waarin de innovatieve retailer actief is af te stemmen op het wereldwijde netwerk van Worldpay, waardoor betaaltransacties snel en naadloos over landsgrenzen kunnen worden geleid.



Alex Ostrowski, medeoprichter van Supernova: "We zijn een ambitieus bedrijf en richten ons volledig op het leveren van de allerbeste producten en diensten om het leven van onze klanten wereldwijd te verbeteren. We hadden een betalingspartner nodig die onze groeiplannen zou ondersteunen, onze klanten zou begrijpen en die hen de best mogelijke aankoop- en nazorgervaring zou kunnen bieden, ongeacht waar zij winkelen. Worldpay stelt ons in staat om een groeiend aantal opkomende betaalopties aan te bieden. Dit maakt het voor onze klanten makkelijker om onze producten te kopen en stelt ons in staat om in alle markten waarin we actief zijn een consistente gepersonaliseerde winkelervaring te bieden."



Phil Pomford, General Manager van Asia-Pac, Global Enterprise eCommerce bij Worldpay vertelt: "We zijn blij om samen te werken met Supernova, een snel groeiend en opwindend lifestyle-merk, en haar te voorzien van betrouwbare en efficiënte grensoverschrijdende online betalingen voor haar merkenportfolio. Het hebben van één enkele betalingsprovider maakt internationale groei voor wereldwijde bedrijven sneller en eenvoudiger. Het brede aanbod van betaalmethoden en valuta's neemt de complexiteit van het handelen in het buitenland weg. We kijken er naar uit om deze samenwerking voort te zetten en Supernova te ondersteunen naarmate het bedrijf nog krachtiger wordt."



Over Worldpay



Worldpay, Inc. is een toonaangevende betalingsprovider met unieke mogelijkheden voor wereldwijde geïntegreerde omni-commerce, waardoor iedere betaling over de hele wereld mogelijk wordt gemaakt. Met onze schaalgrootte en een ongeëvenaarde technologie biedt Worldpay haar klanten een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier.



Jaarlijks verwerkt Worldpay meer dan 40 miljard transacties via meer dan 300 betalingstypes in 146 landen en 126 valuta's. De groeistrategie van het bedrijf omvat uitbreiding naar snelgroeiende markten, verticale markten en klantsegmenten, waaronder wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B.



Worldpay, Inc. is in 2018 ontstaan door de combinatie van Vantiv, Inc., de nummer één in betalingen voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Vantiv, Inc. en Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. handelt op de NYSE als "WP" en de London Stock Exchange als "WPY." Bezoek ons op http://www.worldpay.com/global



Over Supernova



Supernova is een toonaangevende bouwer van de nieuwe generatie digitale eigen merken door de kracht van e-commerce en D2C met bewezen, schaalbare bedrijfsmodellen. Supernova zit achter wereldwijde beauty-, wellness- en lifestylemerken zoals Sand & Sky, Coco & Eve, SkinnyMint en BodyBoss, en bereikt elke dag miljoenen vrouwen wereldwijd. Supernova heeft haar hoofdkantoor in Singapore en is wereldwijd actief met kantoren in Australië, India, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Vind meer informatie op http://www.supernova.xyz



