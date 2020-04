Mister Spex biedt online oogtesten aan

Open testfase van de online oogtesten als snelle hulp bij medische zorg in tijden van Corona. Validatie van alle testresultaten door getrainde optometristen.



BERLIJN, 8 april 2020 /PRNewswire/ -- Europa's toonaangevende omnichannel-opticien Mister Spex biedt klanten nu de mogelijkheid voor een individuele oogtest via een online applicatie (https://www.misterspex.nl/online-oogmeting [https://www.misterspex.nl/online-oogmeting]). De service maakt het mogelijk om de gezichtsscherpte te controleren voor bijziende dragers van brillen en contactlenzen met brekingswaarden in het lage tot middelhoge, enkel sterktebereik. Klanten met corresponderende waarden kunnen de online service gebruiken om hun actuele gezichtsscherptewaarden zelf gratis thuis te controleren. De online oogtest van Mister Spex werd door het als TÜV als([1] )- en CE([2] )-gecertificeerd softwarebedrijf Easee uit Nederland ontwikkeld en uitgebreid klinisch getest in het Utrechts Medisch Centrum([3]). Mister Spex gaat de komende maanden aanvullende feedback en ervaring van haar klanten verzamelen over de test, die vervolgens in de verdere ontwikkeling worden verwerkt.



''In het tijdperk van het Coronavirus spelen online opticiens momenteel een belangrijke rol in de lokale zorg. We hebben daarom besloten om onze klanten op dit moment een online oogtest ter beschikking te stellen. Hierbij controleren we continu hoe de klanten het aanbod accepteren. We willen nu helpen nadat het grootste deel van de stationaire aanbiedingen is weggevallen'', verklaart Mirko Caspar, algemeen directeur van Mister Spex, deze stap. Yves Prevoo, CEO van Easee vult aan: ''Dit zijn uitzonderlijke tijden en we zijn er trots op dat onze software voor een meerwaarde kan zorgen. We hebben jarenlang onderzoek gedaan en getest. Nu zijn we in staat om ons steentje bij te dragen aan de medische zorg.''



In de huidige versie kunnen klanten die hun huidige visuele waarden willen laten controleren met behulp van een computer en een smartphone de test zelf in 15 tot 30 minuten uitvoeren en eventuele afwijkingen van hun eerdere waarden bepalen. Alle online verzamelde brekingswaarden worden vervolgens opnieuw gevalideerd door getrainde optometristen.



''Een belangrijke motor van Mister Spex was en is de ontwikkeling van innovatieve services - online en offline. We zijn ervan overtuigd dat de digitale breking toekomstgericht is en we zijn blij dat we op dit moment een dergelijk nuttig hulpmiddel kunnen aanbieden,'' benadrukt Dirk Graber, oprichter en algemeen directeur van Mister Spex.



De online oogtest onder de link https://www.misterspex.nl/online-oogmeting [https://www.misterspex.nl/online-oogmeting] kan momenteel metingen uitvoeren bij klanten tussen 18 en 40 jaar met de volgende veelvoorkomende brekingsfouten: bijziendheid (tot -3,00 dpt) en astigmatisme/hoornvliesverkromming (cilinder tot -2,5 dpt). Er zijn geen beperkingen in het bereik van visuele waarden voor dragers van contactlenzen. De test is niet geschikt voor mensen met bepaalde comorbiditeiten, presbyopie en amblyopie.



Zo werkt de nieuwe online oogtest





1. Voordat de online oogtest begint, wordt elke klant gevraagd om een paar

persoonlijke gegevens over hun leeftijd en huidige visuele waarden te

beantwoorden in een korte online vragenlijst. Hiermee wordt gecontroleerd

of de voorwaarden voor een online meetproces zijn gegarandeerd.

2. Voor de test zelf heeft de klant een computer, een smartphone en een

sjabloon ter grootte van een EC-kaart nodig om de schermgrootte te

schalen.

3. De digitale online tool leidt de klant stap voor stap door de test met

behulp van een stemassistent en verdere instructies op het scherm van de

computer en de smartphone. Dit duurt doorgaans 15 tot 30 minuten.

4. Om de kwaliteit van het resultaat te waarborgen, worden de verzamelde

waarden altijd opnieuw gecontroleerd door een optometrist.

5. Uiterlijk na 24 uur krijgt de klant per e-mail bericht dat zijn nieuwe,

digitale bril- of contactlenzenpaspoort beschikbaar is. Dit wordt

automatisch opgeslagen in het Mister Spex-klantaccount.

Om klanten en werknemers tegen het coronavirus te beschermen, had Mister Spex al half maart besloten om tot nader order zijn 21 winkels in heel Duitsland te sluiten en nieuwe openingen op te schorten. Alle online aanbiedingen zijn nog steeds volledig beschikbaar voor de klanten van Mister Spex. Dit geldt voor het bestellen en verzenden van brillen en zonnebrillen, contactlenzen en verzorgingsproducten en voor de uitgebreide klantenservice.



(1e )Kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 13485: 2016. S.a. https://www.certipedia.com/quality_marks/0000073063?locale=en&certificate_number=60145533 [https://www.certipedia.com/quality_marks/0000073063?locale=en&certificate_number=60145533]



(2) De oogtest is officieel gecategoriseerd als een medisch software-product, zoals een medisch product van CE-klasse.



(3) Bron: https://www.jmir.org/2019/11/e14808 [https://www.jmir.org/2019/11/e14808]



Over Mister Spex:



Mister Spex [https://www.misterspex.de/] GmbH is Europa's toonaangevende omnichannel-opticien. Het in Berlijn gevestigde bedrijf heeft meer dan 3,5 miljoen tevreden klanten in heel Europa en is naast in Duitsland ook actief met online winkels in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Finland, Noorwegen, Zweden en Nederland. Naast contactlenzen biedt Mister Spex ook een breed assortiment onmiddellijk beschikbare brillen en zonnebrillen aan tegen aantrekkelijke voorwaarden. Klanten kunnen kiezen uit trendy designermodellen, maar ook uit onafhankelijke labels en populaire private labels. Het bijzondere aan het aanbod van Mister Spex is dat bij aanschaf van een enkelvoudige bril super reflecterende kwaliteitslenzen (brekingsindex 1.5), inclusief harde coating, in de prijs zijn inbegrepen.



Naast prijstransparantie en prijsbesparingen voor brillen op sterkte, profiteren de klanten in de Mister Spex Stores en bij de partneropticiens van gratis services zoals oogtesten en oogcorrecties. Ondertussen beschikt het bedrijf over tal van eigen winkels in heel Duitsland. In februari 2016 opende Mister Spex zijn eerste winkel in Berlijn en ontving in datzelfde jaar de Red Dot Award voor zijn innovatieve winkelconcept. In 2017 volgden de iF Design Award en de POPAI DA-CH Award. Daarnaast werkt Mister Spex samen met meer dan 500 lokale opticiens in een partnernetwerk in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Zweden. In het Mister Spex-serviceteam adviseren getrainde opticiens de klanten telefonisch of per e-mail. Het bedrijf heeft een eigen opticienwerkplaats in Berlijn, waar de bril wordt afgewerkt en op kwaliteit wordt gecontroleerd. Het bedrijf is sinds 2016 een leerbedrijf en sinds 2016 ook in de oogoptiek.



Over Easee:



Easee maakt oogonderzoeken eenvoudiger, sneller en toegankelijker. Het bedrijf heeft 's werelds eerste online oogtest ontwikkeld, die CE-gecertificeerd en klinisch getest is. Het is de missie van Easee om de toegang tot oogtesten en oogzorg te verbeteren.



Contactpersoon:

Katharina Berlet I VP Public Relations I Katharina.Berlet@misterspex.de

[mailto:Katharina.Berlet@misterspex.de]Anastasia Hansen I Senior PR Manager I Anastasia.Hansen@misterspex.de

[mailto:Anastasia.Hansen@misterspex.de]Mister Spex GmbH I Greifswalder Straße 156 I 10409 Berlin

Tel. +49 (0)30 / 4431 230 - 0141

www.misterspex.de

[http://www.misterspex.de/]pr@misterspex.de [mailto:pr@misterspex.de]



Contactpersoon:

Dennis Eilbracht (Engels)

Hoofd bedrijfsvoering

dennis@easee.online [mailto:dennis@easee.online]



Web site: https://www.misterspex.de/