Exclusieve onderzoeksresultaten: Twee derde van de pensioenfondsen houdt geen toezicht op FX-kosten

BOSTON, 8 februari 2021 /PRNewswire/ -- Uit een baanbrekend onderzoek onder meer dan 300 vermogensbeheerders is gebleken dat 66% van die beheerders in Noord-Amerika en Europa nog steeds geen proces heeft om onafhankelijk te controleren of ze eerlijke wisselkoersen krijgen van de internationale banken bij wie ze hun vermogen in bewaring hebben gegeven.



"Het feit dat tweederde van de vermogensbezitters niet op de hoogte is van deze cruciale informatie is verbazingwekkend gezien de talrijke rechtszaken en schandalen rond de FX-praktijken van bewaarnemingsbanken", legt Joe Conlan uit, hoofd bedrijfsontwikkeling bij FX Transparency (FXT).



"Wij geloven dat veel pensioenfondsen ervan uitgaan dat wanneer ze een externe beheerder inhuren, deze externe beheerder de vertrouwenspersoon zal zijn voor alle FX-handel met betrekking tot dat mandaat", zegt Conlan. "Maar meestal is dat gewoon niet het geval."



Volgens exclusieve FXT-gegevens en -onderzoek verhandelt 98% van de externe vermogensbeheerders geen beperkte valuta voor levering aan land. In plaats daarvan laten ze die verantwoordelijkheid over aan de vertrouwenspersoon van de vermogensbeheerder. "Daarom maakt elk pensioen fonds dat in opkomende markten belegt een slechte veronderstelling als ze denken dat ze hun fiduciaire taken in FX volledig hebben uitbesteed aan de externe beheerder", merkt Conlan op.



Omdat bewaarnemingsbanken optreden als de belangrijkste tegenpartij bij deze niet-gecontroleerde transacties, zijn ze bovendien financieel gemotiveerd om voor het behalen van maximale winst het hoogst aanvaardbare tarief vast te stellen, wat ten koste gaat van de gepensioneerden. Conlan voegt eraan toe dat deze trend er voor een deel toe heeft geleid dat deze banken in 2020 recordwinsten hebben behaald.



Over FX Transparency, LLC



FX Transparency is de grootste onafhankelijke aanbieder van valutatransactiekostenanalyse (FX TCA) en advies over valuta-uitvoering wereldwijd. FX Transparency is opgericht in 2009 en heeft kantoren in Boston, MA en Melbourne, Australië.



