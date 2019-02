Heidrick & Struggles kondigt benoeming van nieuwe leiders aan

- Jenni Hibbert wordt Global Practice Managing Partner, Financiële Diensten



- Dan Ryan wordt Regional Leader, Amerika



- Stephen Schwanhausser wordt Global Practice Managing Partner, Consumentenmarkten



CHICAGO, 8 februari 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2369207-1&h=3566341398&u=https%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=Heidrick+%26+Struggles] , een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming, heeft vandaag aangekondigd dat drie nieuwe leiders zijn benoemd om de groeistrategie op lange termijn van de firma te ondersteunen. Alle benoemingen zijn onmiddellijk van kracht.



"Opvolgingsplanning is een centrale dienst die wij leveren aan onze klanten on hen te helpen bij het doeltreffende beheer van de veranderingen en de toekomstige groei van hun ondernemingen," zei Krishnan Rajagopalan, voorzitter en algemeen directeur, Heidrick & Struggles. "Wij zijn sterk gericht op opvolgingsplanning binnen onze firma en wij werken nauw samen met onze leiders om hen te helpen bij het groeien en het aangaan van nieuwe uitdagingen. De leiders die zijn benoemd hebben heel veel ervaring in behendig beheer en het behalen van resultaten. Zij zullen essentiële leiderschapsrollen spelen in de verdere uitbreiding van ons aanbod op het gebied van het zoeken van personeel en adviesdiensten."



Jenni Hibbert wordt Global Practice Managing Partner van de afdeling Financiële Diensten. Sinds 2017 is hij de Regional Practice Managing Partner voor Financiële Diensten in Europa en Afrika en voordien leidde hij de afdeling Financiële Diensten in het Verenigd Koninkrijk. Ook speelde Jenni een essentiële rol in de oprichting van The Board Network voor vrouwelijke niet-uitvoerende directeurs en The Leadership Network voor aspirant vrouwelijke niet-uitvoerende directeurs.



"De ervaring en kennis van Jenni van de financiële dienstensector in Europa en Afrika zullen belangrijk zijn omdat zij de groei van onze activiteiten inzake Financiële Diensten wereldwijd wil versnellen," zei Rajagopalan. "Bovendien is de ervaring van Jenni in het werken met uitvoerende leidinggevenden en besturen wat betreft diversiteitsinitiatieven van onschatbare waarde wanneer zij onze klanten helpt om een sterkere groep van toekomstig talent op te bouwen."



Jenni is de opvolger van David Boehmer die een Partner zal blijven in de afdelingen Financiële Diensten en Financiële Technologie.



Dan Ryan wordt Regionale Leider voor Amerika en zal samenwerken met het topmanagement en de kantoorleiders van de firma om de verdere rendabele groei in de regio aan te drijven. Bovendien zal Dan overzicht blijven houden op de klantaccounts als Global Head of Strategic Accounts, waarbij hij de samenwerkingsinspanningen tussen de zoek- en adviesactiviteiten van de firma zal bevorderen. Voordien was Dan een Partner in de afdeling Financiële Diensten en leidde hij het kantoor in New York.



"Dan brengt zijn bewezen ervaring op het gebied van leiderschap naar zijn nieuwe functie als Regionale Leider, evenals een vergaand engagement om onze teams en relaties met klanten in Amerika te ontwikkelen," zei Rajagopalan. "Bij onze verdere levering van een uitgebreid aanbod op het gebied van het zoeken van personeel en menselijk kapitaal zal Dan een sterke focus behouden op het aandrijven van samenwerking tussen Executive Search en Heidrick Consulting om een betere dienstverlening te bieden aan onze klanten."



Dan wordt Regionaal Leider voor Amerika als de opvolger van Michael Cullen die Chief Operating Officer blijft, met algemene verantwoordelijkheid voor IT, Marketing, Practice en regionale Search activiteiten.



Stephen Schwanhausser wordt Global Practice Managing Partner van de afdeling Consumentenmarkten. Voordien was Stephen Co-Managing Partner voor de sector Mondiale Consumentengoederen en daarvoor leidde hij die sector in Amerika. Hij heeft een groot aantal verschillende functies bekleed in de afdeling Consumentenmarkten in zijn bijna 15 jaar in het bedrijf. En hij was een oprichtend lid van het Associate Development Program van de firma. Stephen richt zich op de werving van algemene directeurs en bestuursleden voor Fortune 500- en private bedrijven en met risicokapitaal ondersteunde groei organisaties.



"Stephen heeft heel veel ervaring in de snel evoluerende sector van de consumentengoederen en in het leiden van het zoeken naar leidinggevenden voor klanten. Zijn sterke ervaring in het werken met bedrijven die snel groeien en een verstorend effect hebben, evenals met grote gevestigde organisaties, zal ons helpen ons bereik in de consumentensector te vergroten," zei Rajagopalan.



Stephen is de opvolger van Tom Snyder die een Partner blijft in de afdelingen Consumentenmarkten en CEO & Board of Directors.



Over Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van 's werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaand adviseur op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden de pionier op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel. Vandaag de dag levert het bedrijf integrale leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2369207-1&h=636819650&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=www.heidrick.com]



