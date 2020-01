Brunei Shell Petroleum kiest voor SMART-uniforme inkoopsoftware van GEP®

- Groot olie- en gasbedrijf kiest voor uniforme inkoopsoftware van GEP



CLARK, New Jersey, 8 januari 2020 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende leverancier van inkoopsoftware en inkoopdiensten aan Fortune 500- en Global 2000-bedrijven wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) een contract heeft toegekend aan GEP(®) voor SMART, het toonaangevende inkoopsoftwareplatform in de sector.



BSP, met hoofdkantoor in Brunei, is de nieuwste marktleidende organisatie die kiest voor SMART van GEP.



BSP zal de uniforme inkoopsoftware [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=3202141829&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D591328986%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%26a%3Dunified%2Bprocurement%2Bsoftware&a=uniforme+inkoopsoftware] SMART van GEP gebruiken om de volledige keten, source-to-pay (bron tot betaling), te beheren in de activiteiten van haar dochterondernemingen. Dit omvat een volledig scala aan functies, zoals bestedingsanalyse, het opvolgen van besparingen, bevoorrading, contract- en leveranciersbeheer, inkoop- en factuurafhandeling.



SMART van GEP biedt volledige functionaliteit, van bron tot betaling, in één gebruiksvriendelijk platform, met inbegrip van bestedingsanalyse, bevoorrading, contractbeheer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=2656332670&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D2463419460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fcategory-management%252Fcontract-management%26a%3Dcontract%2Bmanagement&a=contractbeheer], leveranciersbeheer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=2238618709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D327638181%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252Fsupplier-management%26a%3Dsupplier%2Bmanagement&a=leveranciersbeheer], procure-to-pay (aankoop tot betaling) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=2848766172&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D3062828008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-outsourcing%252Fprocure-to-pay%26a%3Dprocure-to-pay&a=procure-to-pay+(aankoop+tot+betaling)], bespaarprojectbeheer en het opvolgen van besparingen, facturering en andere gerelateerde functionaliteiten. Het bekroonde S2P-platform is op aanraking en mobiele technologieën gebaseerd, waardoor gebruikers overal, altijd en op elk apparaat kunnen werken.



Over GEP



GEP helpt wereldwijde ondernemingen efficiënter en effectiever te werken, concurrentievoordelen te behalen, hun winstgevendheid te verhogen en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Nieuwe manieren van denken, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakkennis en slimme, gepassioneerde mensen -- zo creëert en levert GEP uniforme bedrijfsoplossingen van ongekende schaal, kracht en doeltreffendheid.



GEP is uitgeroepen tot leider in de Gartner Magic Quadrants, winnaar voor de beste inkoopsoftware en beste P2P-leverancier op de World Procurement Awards, beste inkoopconsultant op de CIPS Supply Management Awards en beste leverancier op de EPIC Procurement Excellence Awards. GEP is herhaaldelijk gehuldigd als innovator en leider op het gebied van source-to-pay directe en indirecte inkoopsoftware door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters en CPO Rising.



Tevens is GEP als leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (uitbesteding van inkoop) aangemerkt door Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast heeft het belangrijkste onderzoeksbureau in de managementconsultingsector, ALM Intelligence, GEP aangemerkt als de leider op het gebied van inkoopstrategie en consulting betreffende de toeleveringsketen.



Met 21 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Amerika helpt het in Clark, New Jersey gevestigde GEP ondernemingen wereldwijd hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide aanbod van strategische en beheerde diensten naar www.gep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=4186484558&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D1236129381%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gep.com%252F%26a%3Dwww.gep.com&a=www.gep.com]. Ga voor meer informatie over SMART van GEP, ons cloud-native, uniforme source-to-pay platform, naar www.smartbygep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2685391-1&h=3683540396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685391-1%26h%3D4226386306%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252F%26a%3Dwww.smartbygep.com&a=www.smartbygep.com].



