Risicomanagementplatform SAI360 verbindt vertrouwen & ethiek met haar nieuwe versie

De eerste grote platformrelease van SAI Global sinds de overname van BWise herdefinieert gebruikerservaring met mogelijkheden om de operationele besturing te verbinden met menselijke gedragingen.





-- De meest volledige benadering op de markt voor het samenbrengen van

ethiektraining en geautomatiseerde werkstroomprocessen voor

risicobeheersing en compliance

-- De nieuwe versie blijft rapporterende werkstroomprocessen verbeteren met

geconsolideerde bedrijfsanalyse en zakelijke datazichtbaarheid

-- Innovaties in organisatorische veerkracht verwijderen blokkades voor

productiviteit en behouden veiligheid en controle over kritieke

zakelijke data

CHICAGO, 8 januari 2020 /PRNewswire/ -- SAI Global heeft vandaag de volgende belangrijke release bekendgemaakt van haar toonaangevende Risicoplatform SAI360 [https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform]. Tot op de dag van vandaag was er geen completer platform op de markt dat kritieke innovatie levert voor ondersteuning van risicobeheersings- en complianceteams die vertrouwen & ethiek stevig hebben verankerd in het hart van hun bedrijfscultuur



https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpg]



"Nu vertrouwen en integriteit centraal staan in het nieuwe jaar [https://www.saiglobal.com/hub/blog/rise-and-shine-the-morning-shows-wakeup-call-to-corporate-america], is het essentieel om de juiste mensen met de juiste gedragingen voor de juiste instrumenten te krijgen. Risicobeheersings- en complianceteams hebben te lang te maken gehad met afgeschermde, inconsistente ervaringen in hun risicomatrix met een gebrek aan controle en zichtbaarheid in reputatieschaderisico's en menselijk gedrag," aldus Peter Granat, Chief Executive Officer van SAI Global. "Onze laatste verbeteringen [https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform/whats-new-risk-management] vormen een belangrijk moment in de branche - het bieden van mogelijkheden voor het opbouwen en koesteren van veerkracht en het leveren van bedrijfswaarde. En tegelijkertijd het mogelijk maken van meer transparantie, meer efficiëntie, betere datakwaliteit, en beter algeheel management van risico's en naleving van wet- en regelgeving."



Het resultaat is een snelwerkend pakket van mogelijkheden dat professionals op het gebied van compliance en risicobeheersing het vermogen geeft operationele en strategische risicobeheersings- en complianceverplichtingen te managen en te beoordelen, overheadkosten te minimaliseren en maximaal voordeel te leveren in alle bedrijfsactiviteiten. SAI360 biedt onder meer:





-- Content voor training en ethiek integreren

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/ethics-and-compliance-learning

], nu met de California Consumer Privacy Act (CCPA), compliance voor

wereldwijde handel, diversiteit op de werkvloer en anti-omkoping en

-corruptie, met geautomatiseerde werkstroomprocessen voor het creëren

en onderzoeken van kwesties van mogelijke non-compliance

-- Verbeterde rapportering en visualisering

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/compliance-management] voor

het managen van bedrijfscontinuïteit met Veerkrachtsoverzicht,

Faciliteitsstatistieken, resultaten van Business Impactanalyses, en meer

-- Prioritering van risico-activiteiten van derden en verkopers en minder

tijdsbesteding aan groeiende gegevensbeschermingsbepalingen door

verbeterde rapportage, geautomatiseerde risicobeoordelingen,

geautomatiseerde werkstroomprocessen

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/tprm-vendor-risk-management]

en een uitgebreide kennisbank en hulpmiddelen

-- Verstevig een cultuur van ethiek en naleving met 75 nieuwe

aantrekkelijke leerervaringen, waaronder

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/ethics-and-compliance-learning

#fliptiles]: Dataprivacy, Seksuele Intimidatie, Compliance Wereldhandel,

Op Waarden Gebaseerde Gedragscode, en meer

-- Verminder de kosten voor het managen van veranderende wet- en

regelgeving met geautomatiseerde herinneringen en automatische

contentupdates

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/regulatory-change-management]

van gecertificeerde partners, zoals RegRoom, StateScape en RegScan

-- Verbeter de betrokkenheid van werknemers op alle niveaus voor het

managen van risico's op het gebied van Milieu, Gezondheid en Veiligheid,

voorkom incidenten en ongelukken en bereik operationele uitmuntendheid

[https://www.saiglobal.com/risk/solutions/environment-health-and-safety]

"Onze eerste klanten [https://www.saiglobal.com/risk/about-us#customerreview] innoveerden met SAI Global door de inzet van hooggeschaalde compliancesolutions in de cloud. Nu de vraag naar SAI Global's expertise en ervaring in verbonden risico's groeit, versterken we compliance- en risicobeheersingsteams verder in onze laatste versie met kernverbeteringen," aldus Anton Lissone, Chief Technology Officer bij SAI Global. "SAI360 begint bij de eindgebruiker en zal een nieuwe standaard creëren voor een ervaring door zakelijke applicaties die modern is, gestroomlijnd en geavanceerd met een intuïtieve gebruikersinterface (UI)."



SAI360 verbeteringen voor eindgebruikers zullen:





-- Efficiënt en probleemloos risicogegevens opslaan, mijnen en winnen uit

bronnen voor een operationeel en integraal zicht op risico's op alle

niveaus

-- Processen plannen en structureren, prioriteiten en deadlines stellen,

informatie delen en taken toewijzen

-- Risico's, compliance en interne controledashboards visualiseren met

nieuwe configuratieopties om data in realtime te analyseren

Met deze release komt SAI Global verder tegemoet aan de behoeften van eindgebruikers in zeer gereguleerde organisaties in de Gezondheidszorg [https://www.saiglobal.com/risk/industries/healthcare-health-insurance] en Financiële Dienstverlening [https://www.saiglobal.com/risk/industries/financial-services] voor de creatie van processen voor een veerkrachtigere onderneming. Voor de gezondheidszorg versterkt SAI360 voor Gezondheidszorg nu geavanceerde mogelijkheden om te voldoen aan de complexe vergoedingsproblemen van zorgverleners. Amerikaanse zorgklanten kunnen omzetintegriteit verbeteren met doorlopende monitoring van claimvergoedingen voor het opsporen van riskante betalingen en afwijzingen.



Gebouwd op de technologie van SAI Global's recente overname van BWise [https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/sai-global-completes-acquisition-of-bwise-from-nasdaq], hebben organisaties in de Financiële Dienstverlening nu verbeterde mogelijkheden voor risicomanagement en management van veranderende wetgeving [https://www.saiglobal.com/risk/solutions/regulatory-change-management] met de nieuwste versie van SAI360 voor Financiële Dienstverlening.



Voor meer informatie over de verbeterde mogelijkheden, klik hier [https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform/whats-new-risk-management].



Over SAI Global



SAI Global helpt organisaties op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren, en bedrijfsuitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde solutions voor risicomanagement bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesaanbod voor de hele levenscyclus van het risico, zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Deze instrumenten en kennis samen, stellen klanten in staat een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen. Vraag om een gratis demonstratie [https://www.saiglobal.com/risk/request-demo] om ons SAI360 platform [https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform] in actie te zien.



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en de Pacific. Kijk voor meer informatie op https://www.saiglobal.com/risk [https://www.saiglobal.com/risk].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpg]



