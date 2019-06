Partnership Pink Elephant EMEA en Cherwell

Pink Elephant EMEA, het moederbedrijf van Pink Elephant Nederland, maakt bekend dat het een strategisch partnership is aangegaan met Cherwell Software LLC, een wereldwijd opererende leider op het gebied van Service Management tooling. De twee partijen gaan samen klanten helpen met business transformation door het automatiseren van bedrijfsprocessen. Van de IT-afdelingen, maar ook HR en Facilitaire afdelingen.



Pink Elephant EMEA heeft vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het partnership tussen Cherwell en Pink EMEA is een uitbreiding van de succesvolle samenwerking tussen Cherwell en Pink Elephant Zuid-Afrika in de afgelopen vijf jaar. De ervaring in Zuid-Afrika zal ook worden ingezet om de klanten in Nederland op de achtergrond te ondersteunen met het automatiseren van workflows die door Pink Nederland in kaart zijn gebracht.



De combinatie is inmiddels al aan de slag bij een aantal klanten. Zo worden voor zorgverzekeraar VGZ de IT Service Management-processen op het Cherwell platform gebouwd. Dit is onderdeel van de strategie van VGZ om de efficiency te verbeteren en de IT Delivery verder te verbeteren. VGZ zocht verder een oplossing die als service platform voor het hele bedrijf kan fungeren en heeft voor de combinatie Cherwell-Pink gekozen.



Cherwell is in Nederland verder nog maar beperkt bekend. Bijzonder aan Cherwell is dat het niet alleen een ITSM-tool is, maar dat het platform ook andere bedrijfsprocessen als HR en Facilitair Management ondersteunt. Het is daarmee een Enterprise Service Management oplossing. Verder is opvallend dat er zonder kennis van code en scripting, processen kunnen worden gecreëerd op het platform. Dit platform is ook uit te breiden met Apps en koppelingen met bijvoorbeeld Microsoft Azure en Bomgar. Financieel is Cherwell ook aantrekkelijk: door het gratis selfservice portaal voor eindgebruikers en het feit dat Cherwell met zogenaamde concurrent licenties werkt. Dit is niet altijd zo bij ESM-tools en zorgt vaak voor een forse besparing.



“Pink Elephant Nederland heeft wereldwijd altijd voorop gelopen met de ontwikkeling en implementatie van service management processen” aldus Rob van Rinsum, Directeur van Pink Elephant Nederland. “Ons strategisch partnership met Cherwell is een grote stap om voor onze klanten als one-stop Service Management-shop te fungeren. De trainers die de ITIL4 trainingen verzorgen, zijn ook betrokken bij de Cherwell implementatie. Hier profiteren de cursisten én de klanten die voor Cherwell kiezen van!”



“Onze relatie met Pink Elephant EMEA geeft Cherwell een partner met visie en ervaring op het gebied van advies en implementatie van business transformation” zegt Oliver Krebs, Cherwell Vice President EMEA. “Cherwell vertaalt de expertise in ITSM naar andere bedrijfsonderdelen. Met het Cherwell platform hebben bedrijven minder losse applicaties voor die bedrijfsonderdelen nodig ”