PERSBERICHT



Varsseveld, 26 april 2018



‘Zorg op afstand’-project ‘COPD InBeeld’ wint Primary Care Award 2018



Op 26 april heeft het innovatieve project ‘COPD InBeeld’ de VBHC Primary Care Award 2018 gewonnen. COPD InBeeld is een initiatief van zorgorganisatie Sensire, het Slingeland Ziekenhuis, Medisch Service Centrum NAAST, zorgverzekeraar Menzis en zorginnovator Focuscura; zij sloegen de handen ineen om de zorg voor mensen met de longziekte COPD in het oosten van het land beter te organiseren. Kenmerkend voor InBeeld is dat klanten via beeldbellen zorg op afstand krijgen. De vakjury prees het initiatief vanwege de focus op en toegevoegde waarde voor de klant en de mogelijkheden deze zorg aan te kunnen bieden aan COPD patiënten in heel Nederland én aan andere chronisch zieken.



De Value Based Health Care (VBHC) Prize erkent en beloont initiatieven die innovatieve en waardegedreven zorg leveren. Bij de uitreiking van de Primary Care Award beschreef de internationale vakjury COPD InBeeld als ‘een unieke samenwerking tussen zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg in nauwe samenspraak met de klant’. René Baljon, directeur van Medisch Service Centrum NAAST, is trots. “Deze prijs is de kroon op het werk dat we zo’n zeven jaar geleden met onze partners startten. Uitgangspunt was meer zelfregie en vrijheid voor de klant en betere zorg tegen minder kosten. Dat heeft onder meer geleid tot een hogere klanttevredenheid en nieuwe technologieën in combinatie met zorg op afstand”, legt Baljon uit.



Innovatie



Value based healthcare is zorg met een focus op het vergroten van waarde voor de patiënt en daarbij vermindering van de kosten. De vakjury was onder de indruk van de initiatieven en prijst Nederland als koploper van value based healthcare. Ten opzichte van vorig jaar is er een forse stijging in e-health-initiatieven, wat kenmerkend is voor de innovatie binnen de gezondheidszorg. Ook InBeeld is daar een mooi voorbeeld van. Baljon: “Mensen met COPD moeten vaak voor controle naar het ziekenhuis. Voor hen zijn deze bezoeken zwaar vanwege hun beperkte longinhoud. Dankzij InBeeld kunnen klanten, verpleegkundigen en artsen via de iPad of een ander digitaal device informatie uitwisselen en beeldbellen via een beveiligde omgeving. Als het nodig is, heeft de klant direct contact met de verpleegkundige of wordt er een afspraak in het ziekenhuis geregeld”.



Kwaliteit van leven



Dankzij de cVitals app van FocusCura komen de kennis van de medisch specialist van het Slingeland Ziekenhuis, de verpleegkundige kennis van NAAST en Sensire en de financiële ondersteuning van Menzis op een vanzelfsprekende manier bij elkaar. De partners werken ook samen om mensen met hartfalen thuis te begeleiden. Baljon: “Voor klanten in de Achterhoek gaat de kwaliteit van leven met sprongen vooruit; ze hoeven bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis. De tijd die ze overhouden, gaat nu naar de dingen die het leven gelukkiger maken”.



Fotobijschrift: René Baljon, directeur van Medisch Service Centrum NAAST, en Maritha Spekschoor, verpleegkundig specialist longgeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis, zijn trots op de VBHC Primary Care Award 2018.



______________________________________________________________________________