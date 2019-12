Sharon Gesthuizen vicevoorzitter Stichting Vluchteling

Sharon Gesthuizen vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling



Voormalig kamerlid Sharon Gesthuizen treedt als vicevoorzitter toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling. Zij was onder meer woordvoerder Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Gesthuizen heeft in haar ruim tien jaar Kamerlidmaatschap op de bres gestaan voor asielzoekers in Nederland en ook voor mensen op de vlucht in oorlogs- en conflictgebieden.



Zo was Gesthuizen in de winter van 2015 samen met Stichting Vluchteling directeur Tineke Ceelen getuige van de gevolgen van zware winterse omstandigheden in de krakkemikkige tentenkampen in de Bekaa Vallei in Libanon. Grote aantallen Syrische vluchtelingen zijn daar neergestreken, op de vlucht voor oorlog in eigen land. Stichting Vluchteling biedt hier hulp. Na het bezoek besloot Stichting Vluchteling extra winterkleding en schoeisel ter beschikking te stellen voor de vluchtelingenkinderen. Sharon Gesthuizen steunt Stichting Vluchteling al vele jaren, als donateur maar ook als deelnemer aan de Nacht van de Vluchteling. Gesthuizen voltooide diverse keren de zware nachtelijke 40 kilometer wandeltocht.



De Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling is verder uitgebreid met Aloys van Rest, die als directeur marketing en fondsenwerving bij UNICEF Nederland grote successen behaalde. Hij was tevens de coördinator van de noodhulpactie Giro 555 die kort na de vernietigende tsunami in 2005 een recordbedrag van 208 miljoen EUR opbracht. Van Rest was ook 9 jaar directeur van Defence for Children.



Het derde nieuwe lid van de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling is de internationaal befaamde strateeg Hans Anker, die de afgelopen periode onder meer de Nobelvredesprijswinnaar Dr Denis Mukwege adviseerde, alsook de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten en de Luchthaven Schiphol. Anker is al jaren betrokken bij Stichting Vluchteling, net als Gesthuizen als donateur, maar ook als steun en toeverlaat voor de directeur in strategische dilemma’s. Samen stonden Anker en Ceelen Dr Mukwege terzijde in de voorbereiding van de aanvaarding van de Nobelvredesprijs.



De vertrekkende RvT-leden zijn Jacob Kohnstamm en Sanj Srikanthan die de afgelopen jaren de noodhulp van Stichting Vluchteling in 25 landen terecht zagen komen bij bijna 1 miljoen vluchtelingen in 2018. Kohnstamm en Srikanthan zagen toe op een relatief kleine, maar initiatiefrijke en creatieve organisatie die in steeds woeliger wateren moest navigeren, met polarisatie in Nederland en de wereld, en die zich nadrukkelijk over mensen op de vlucht wil ontfermen.



De Raad van Toezicht staat sinds 2012 onder leiding van voorzitter Ab Klink, voormalig Minister van Volksgezondheid. Samen met registeraccountant Gido Visser (penningmeester) en Ed Schenkenberg van Mierop, met zijn uitgebreide en langjarige ervaring met noodhulp, zien zij allen toe op de inhoudelijke koers van de Stichting.