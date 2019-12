De leden van de Nederlandse Vergadering van Ziekenhuizen hebben donderdag vergaderd om het NVZ-bestuur te adviseren over het Cao-onderhandelingsakkoord.



De leden zijn het er over eens dat het akkoord zeer belangrijk is voor alle ziekenhuismedewerkers. Tegelijkertijd vinden de leden dat dit akkoord ‘grote financiële risico’s’ met zich meebrengt en bestaan hierover ‘grote zorgen’.



Het NVZ-bestuur zal op vrijdag 20 december verdere besluiten nemen.