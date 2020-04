Grootste snurker van Nederland 2020 klinkt als een vrachtwagen

Ondanks de corona-crisis of wellicht zelfs dankzij de corona-crisis hebben snurkers en vooral partners van snurkers zich massaal gemeld voor de zoektocht naar de grootste snurker van 2020.



Snurken is een groot maatschappelijk probleem. Nederland telt zo'n 4 miljoen chronisch snurkers. Toch rust er nog een behoorlijk taboe rondom snurken en wordt het weinig bespreekbaar gemaakt. Om deze reden zoekt de Kliniek voor Snurken en Apneu de grootste snurker van Nederland om het zo meer bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.



De grootste snurker van Nederland 2020 is gevonden en blijkt wederom een man. Hij scoort 85 decibel en een gemiddelde van 78dB en bereikt hiermee net niet het record van 100 dB uit 2017. 85dB is te vergelijken met het geluid van een vrachtwagen of een voorbij razende trein.



Volgens woordvoerder Olivier Tielemans is er ook een opvallende ontwikkeling te ontdekken. ''Door de huidige corona-crisis hebben wij veel meer filmpjes en geluiden binnen gekregen dan andere jaren. Tevens merken wij momenteel een hele grote vraag naar de behandeling van snurken. Dit is te verklaren doordat mensen nu 24 uur per dag bij elkaar in huis zijn, waardoor de irritatie wat sneller kan oplopen. Als er daarnaast ook nog slecht geslapen wordt doordat je partner snurkt, kan dat vaak de druppel zijn. Slaapkwaliteit en kwantiteit is in deze vervelende periode van cruciaal belang voor je algehele gezondheid.''



De grootste snurker van Nederland 2020 wordt na de crisis geholpen en krijgt gratis een professionele op maat gemaakte snurkbeugel zodat het snurken voorgoed verleden tijd is.