Veilingsite Catawiki benoemt nieuwe CMO

Ravi Vora speelde eerder sleutelrol bij de groei van miljardenbedrijf Flipkart



De Nederlandse veilingwebsite Catawiki heeft de Indiër Ravi Vora per direct benoemd als nieuwe CMO (Chief Marketing Officer). Catawiki is één van de populairste startups van de laatste jaren en volgens de Engelse krant de Financial Times behoort Catawiki bij de top van de snelst groeiende bedrijven van Europa. Catawiki heeft de ambitie om snel uit te groeien tot 's werelds grootste website voor het kopen en verkopen van bijzondere en zeldzame objecten. Als CMO zal Vora verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het merk Catawiki en de internationale marketingstrategie.



Flipkart



Vora heeft meer dan 18 jaar internationale ervaring bij FMCG reuzen als Unilever en Heinz, maar ook bij snel groeiende internet start-ups. In de periode 2011 - 2015 speelde Vora een sleutelrol bij de ongelooflijke groei van het e-commerce platform 'Flipkart'. Toen hij zich in 2011 aansloot bij het bedrijf was het een startup met 90 werknemers, toen hij het bedrijf 4 jaar later verliet was Flipkart uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 11.000 werknemers en is het één van de grootste bedrijven van India.



Ilse Kamps, CEO van Catawiki, is erg trots dat Vora het team van Catawiki is komen versterken. ''We hebben wereldwijd gezocht naar een CMO die bij onze bedrijfscultuur past en de juiste ervaring meeneemt om Catawiki nog sneller te laten groeien. Ravi heeft zowel ervaring met het bouwen van merken als met het neerzetten van de juiste marketingstrategie. Hij weet dan ook wat er vanuit marketing perspectief nodig is om bedrijven naar the next level te brengen. We zijn erg blij dat we hem aan boord hebben''.



Bij zijn komst naar Nederland was Vora meteen onder de indruk van Catawiki. ''Het is een geweldig bedrijf met enorm veel potentieel. Ik was vooral gefascineerd door de passie en inzet van de mensen die hier werken. Om Catawiki snel verder te laten groeien is het voor ons nu eerst belangrijk om een sterk merk neer te zetten. Binnen afzienbare tijd zal Catawiki door iedereen in Europa moeten worden herkend.



---



Over Catawiki



Catawiki werd in 2008 opgericht als een website waar verzamelaars hun verzameling online konden bijhouden. In 2011 startte Catawiki met het organiseren van wekelijkse online veilingen van bijzondere objecten in diverse categorieën, waaronder kunst, antiek, klassieke auto's, horloges, sieraden, mode, strips en postzegels. De meeste objecten op Catawiki zijn niet zomaar in een winkel te vinden en hebben vaak een fascinerend verhaal. Voordat ze worden geveild wordt elk object eerst door ons uitgebreide team van experts gescreend. Hierdoor staan onze veilingen garant voor een gevarieerde en hoogwaardige selectie van objecten. Tegenwoordig is Catawiki voor miljoenen mensen uit de hele wereld dé plek om bijzondere objecten te kopen en verkopen. Catawiki heeft onder andere kantoren in Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, België en Zweden. In 2015 ontving Catawiki een investering van € 75 miljoen en won het de prijs voor het snelst groeiende bedrijf in Europa.