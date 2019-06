Herbestemming werkplaats geeft Stoomlocomotieven toekomst

Het monumentale werkplaatsgebouw uit 1929 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik in Hoorn wordt gerestaureerd, uitgebreid en klaar gestoomd voor de toekomst. In dit ‘zenuwcentrum’ van het grootste rijdende museum in ons land wordt ruimte gemaakt om de restauraties van historische treinen en trams beter te kunnen uitvoeren, ambachten beter te kunnen behouden en de collectie beter te kunnen presenteren. Het gedeelte van het gebouw waar nu de historische stoomlocomotieven worden opgestookt wordt zodanig ingericht, dat het opwarmen op een duurzame manier kan gaan plaatsvinden.



Aftrap



Het Herbestemmen van het werkplaatsgebouw is een belangrijke stap om te komen tot een thematisch museumpark over de geschiedenis van de stoomtram in Nederland, dat de Museumstoomtram in Hoorn realiseert. Uitvoering van het project moet leiden tot een jaarlijkse groei van 30.000 bezoekers



Het Restauratie & Herbestemmingsproject gaat van start in de zomer van 2019. De aftrap van het project wordt op 14 juni verricht op het museumterrein van de Museumstoomtram te Hoorn door Gedeputeerde Jack van der Hoek van de Provincie Noord-Holland en Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn.



Financiering



Om de uitvoering van het project mogelijk te maken, is door de gemeente Hoorn € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de restauratie en het gebouw en voor verduurzaming vanuit het budget Puur Hoorn. De Provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds kenden een bijdrage toe van € 470.000,- in het kader van Herbestemming, Restauratie en Verduurzaming Monumenten Noord-Holland. De complete uitvoering van het project komt bovendien tot stand dankzij bijdragen mogelijk gemaakt door de deelnemers van BankGiro Loterij, het Bouwfonds Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank en een legaat aan de Museumstoomtram.