Worship leader Reuben Morgan komt naar Paasevent Simply Jesus

Singer, songwriter en worship leader Reuben Morgan leidt op Tweede Paasdag, 13 april 2020, de aanbidding tijdens het Paasevent Simply Jesus. Vanwege het 5-jarig jubileum van paasevent pakt de organisatie extra uit, met speciale gasten zoals Reuben Morgan, en gratis toegangskaarten.



Reuben Morgan is oprichter en voormalig bandleider van Hillsong United. Hij schreef talloze populaire christelijke songs, waaronder Christ is enough for me en Mighty to Save, waarvoor hij zelfs een Dove Award ontving. Zijn lied I Will Follow (een samenwerking met Chris Tomlin) stond 24 weken in de top-10 van de iTunes gospel hitlijst.



Programma



Simply Jesus wordt georganiseerd door zendingsorganisatie Go and Tell. Oprichter David de Vos houdt wereldwijd grote campagnes, vooral in Afrika. Daarom opent het event tijdens deze jubileumeditie in stijl met een spectaculaire Afrikaanse act.



Naast de aanbidding met Reuben Morgan zal David de Vos twee laagdrempelige, pakkende talks houden. “Simply Jesus is een moment om los te komen van alle drukte en hectiek. Een moment om stil te staan bij waar het met Pasen écht om draait: Jezus overwon de dood en wil contact met ons”, aldus David de Vos.



Voor het event staan allerlei verrassingen gepland. Het programma staat open iedereen. Ook voor mensen die niet in God geloven en wel eens willen weten waar Pasen over gaat of wie Jezus eigenlijk is. Voor kinderen van de basisschool is er een spetterend eigen programma.



Nieuwe locatie



Om het jubileum van Simply Jesus te vieren zijn de toegangskaarten dit jaar gratis. Om verzekerd te zijn van een gratis toegangskaartje is aanmelding vooraf nodig via https://www.simplyjesus.nl. Ook is gekozen voor een nieuwe, centraal gelegen locatie: Omnisport in Apeldoorn. Deze locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer, maar biedt ook gratis parkeergelegenheid.

Video: