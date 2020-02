Nederland gonst van #échtcontact

Op allerlei plekken in Nederland staat echt contact vandaag centraal.



Prinses Laurentien, Jamai Loman, Trijntje Oosterhuis, Jan Slagter en Marlijn Weerdenburg deden vrijdagochtend op station Utrecht Centraal mee aan de actie #échtcontact. De actie is gestart vanuit de alliantie Digitaal Samenleven die zich er hard voor maakt dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving op een manier die bij hem of haar past. écht contact speelt daarbij een rol, dit kan zowel online als offline. Zo ontstonden vele spontane acties in het land om écht contact te onderstrepen.



Roger van Boxtel, president-directeur van NS: “Onze medewerkers zetten zich dagelijks met toewijding en aandacht in voor onze reizigers. Treinen en stations zijn dan ook ideale plekken om elkaar te ontmoeten. Deze hartverwarmende Valentijnsochtend in de speciaal ingerichte huiskamers op station Utrecht Centraal laat zien dat écht contact voorziet in een menselijke behoefte.”



Trijntje verrast reizigers Utrecht Centraal



Trijntje Oosterhuis bezorgde het station kippenvel met een a capella uitvoering van ‘What The World Needs Now Is Love’. Naast Trijntje waren o.a. prinses Laurentien, NS president-directeur Roger van Boxtel, Jamai Loman, Jan Slagter, Marlijn Weerdenburg en influencers Peter de Harder en Jard Struik op het station. Ze gingen in speciaal ingerichte ‘slowdate huiskamers’ in gesprek.



Oproep aan Rutte



Minister Knops nam een taart mee naar de wekelijkse Ministerraad om het belang van echt contact te benadrukken. Minister Knops: “Twee en een half miljoen mensen hebben moeite digitaal mee te komen, terwijl de wereld steeds sneller gaat. We mogen deze mensen niet aan hun lot overlaten. En echt contact, elkaar helpen, is de enige manier waarop dat lukt. Zo verbinden we de mensen die misschien wel te veel digitaal zijn en de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’’



Valentijnsdag krijgt een nieuwe betekenis



Prinses Laurentien, initiatiefneemster van deze actie, benadrukt hoe mooi het is om op Valentijnsdag de liefde weer uit te vinden in de vorm van normaal, direct contact. Vandaag doet zij samen met tientallen organisaties, bekende Nederlanders, onderwijs en politiek, namens de Alliantie Digitaal Samenleven, de oproep om elkaar weer echt te ontmoeten: “Kijk om naar de ander, maak een praatje en ervaar hoe leuk en belangrijk écht contact voor iedereen is, dat kan zowel online als offline. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is mooi te zien dat iedereen hier bij stil staat, hopelijk niet alleen vandaag.” aldus prinses Laurentien.



Heel Nederland zet zich in voor een inclusieve digitale samenleving



Vandaag zijn grote organisaties als Schiphol, HEMA, Jumbo, Koninklijke Bibliotheek, NS, PostNL en VodafoneZiggo in actie voor #échtcontact. CEO VodafoneZiggo, Jeroen Hoencamp: “Ik vertegenwoordig het bedrijfsleven in de Alliantie Digitaal Samenleven. We willen dat iedereen van jong tot oud kan deelnemen in de veranderende digitale wereld en in staat is dit verantwoord te doen. Fantastisch dat we vandaag met zoveel partijen de handen ineen slaan’’. Initiatiefnemers van de Alliantie zijn Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops, Oprichter Number Five Foundation Laurentien van Oranje en CEO van VodafoneZiggo Jeroen Hoencamp.