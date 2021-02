Rotterdam The Hague Airport stap verder in productie synthetische kerosine

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zet met partners een stap in de productie van synthetische kerosine gemaakt van CO2 uit lucht, water en hernieuwbare elektriciteit. RTHA kondigt vandaag aan te participeren in een consortium in samenwerking met SkyNRG (leider in SAF: synthetische kerosine), Climeworks (leider in Direct Air Capture van CO2), duurzame energiebedrijf Uniper en stichting RHIA.



Vandaag treedt het consortium voor het eerst naar buiten met het plan Zenid na de internationale presentatie tijdens de online conferentie over Synthetische SAF (duurzame kerosine). CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “Rotterdam The Hague Airport is trots om gezamenlijk met Schiphol Group en stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) een van de ‘kick-starters’ te zijn van dit baanbrekende project. Het past heel goed in onze strategie om een belangrijke rol te spelen om duurzaamheid en innovatie van de luchtvaart mogelijk te maken en te versnellen. Om zo aan de wieg te staan van de ontwikkeling van duurzame kerosine gemaakt uit CO2. We ondersteunen dit project van harte met onze know-how en lokale netwerken.”



Verwachte locatie



De demonstratie opstelling komt waarschijnlijk op Rotterdam The Hague Airport, maar de precieze locatie is nog niet zeker. Over de uiteindelijke locatie moet nog besloten worden. Door innovatieve technieken zal de impact van zo’n proefopstelling minimaal zijn, is de verwachting. Volgens eerste berekeningen zal de opstelling tussen de 5000 m2 en 10.000 m2 bedragen. Met Zenid willen we onze bijdrage leveren om er in de toekomst voor te zorgen dat de luchtvaart en haar leveranciers deel uitmaken van een koolstofvrije economie en maatschappij!



Het project is een vervolg op de Pre-Study die verricht is in 2019. Zenid wordt ondersteund door de partners die ook aan deze Pre-Study hebben samengewerkt: EDL, Sunfire, Ineratec en Urban Crossovers. Dit consortium gaat, op basis van een eerder verrichte studie, de bouw onderzoeken van een demonstratiefabriek om circulaire kerosine uit lucht te produceren.



Wat is Zenid?



De demonstratieopstellingzal geheel draaien op groene elektriciteit en combineert meerdere innovatieve technieken: CO2 wordt uit buitenlucht gefilterd door middel van Direct Air Capture (Climeworks), een zeer efficiënte co-elektrolyse unit vormt CO2 en water om tot synthetisch gas. Een modulaire Fischer Tropsch reactor vormt het synthetische gas om tot synthetische ruwe olie, dat vervolgens wordt geraffineerd tot circulaire kerosine. Tijdens de vlucht wordt deze kerosine door vliegtuigen verbrand en de CO2 uitgestoten, terwijl eenzelfde hoeveelheid CO2 weer wordt gefilterd, en geraffineerd tot kerosine: Circulaire luchtvaart.



De vervolgstappen



De partners van Zenid hebben een overeenkomst ondertekend met het energiebedrijf Uniper. dat ondersteuning zal bieden in expertise en exploitatie van Zenid. Voor de toekomstige beschikbaarheid van volledig circulaire SAF vanuit de lucht is het essentieel om vandaag met de opschaling te starten. Het doel van Zenid is om op lange termijn een CO2-neutrale luchtvaart mogelijk te maken.



Meer informatie over Zenid: https://zenidfuel.com/