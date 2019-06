ENVIR Advocaten trekt Erwin Noordover aan als partner

ENVIR Advocaten heeft de in algemeen en Europees bestuursrecht gespecialiseerde advocaat Erwin Noordover (1983) aangetrokken als partner. Noordover heeft de afgelopen 10 jaar bij Stibbe als advocaat gewerkt op de sectie Bestuurs- en omgevingsrecht. Hij treedt voor zowel overheden als marktpartijen op bij vraagstukken rondom windparken op land en zee, zonneparken, circulaire economie, energietransitie, schaarse rechten en subsidies voor duurzame energie-opwekking.



Erwin Noordover: "Mijn praktijk is gericht op energie- en duurzaamheidsvraagstukken en sluit naadloos aan op de portefeuille van ENVIR Advocaten. De eigentijdse, 'no-nonsense' en klantgerichte dienstverlening van ENVIR spreekt me daarbij enorm aan."



ENVIR advocaten, dat met de komst van Noordover uit vier partners bestaat, verstevigt hiermee haar positie als specialist in bestuursrecht en omgevingsrecht. Oprichter en partner Marieke Kaajan: "De energietransitie brengt veel nieuwe, vaak ingewikkelde vraagstukken rondom het gebruik van de openbare ruimte met zich mee. Erwin heeft de specifieke kennis en ervaring die daarvoor nodig is in huis, en we zijn dan ook verheugd dat hij voor ENVIR heeft gekozen."