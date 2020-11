Jeroen Lambriks wordt nieuwe bestuurder Amstelring

Jeroen Lambriks wordt de nieuwe bestuurder van Amstelring per 1 februari 2021.



Jeroen Lambriks begon ooit als verpleegkundige, waarna hij zich heeft toegelegd op de bedrijfsvoering en financiering in de gezondheidszorg in de volle breedte. Hij heeft jarenlang ervaring als bestuurder en manager in de zorg. In zijn laatste functie was hij bestuursvoorzitter bij Fokus Wonen, een organisatie die woonconcepten realiseert voor mensen met een fysieke beperking.



Jeroen Lambriks vormt samen met Inge Borghuis het tweekoppige collegiale bestuur van Amstelring. Hij kijkt uit naar zijn rol als bestuurder, waarin hij zich bezig gaat houden met uitdagingen op het gebied van de toenemende zorgvraag, arbeidsmarktkrapte en nieuwe locaties voor woon-zorgconcepten. Naast de bedrijfsvoering spreekt ook de menselijke kant van het besturen hem aan: ‘Hoe kunnen we Amstelring zo blijven inrichten dat zorgprofessionals het beste uit zichzelf halen? Zij staan immers aan de basis van goede liefdevolle zorg.’



Anky Atzema, Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Amstelring Groep, is verheugd over de aanstelling van de nieuwe bestuurder: ‘Jeroen Lambriks past uitstekend bij Amstelring. Hij kent de zorg, heeft een duidelijke visie, veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. We kijken uit naar een mooie samenwerking.’