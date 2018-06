Voorstelling Gevangenis Monologen in alle grote actieve gevangenissen

De muziektheatervoorstelling Gevangenis Monologen trekt deze zomer langs 15 gevangenissen om voor 2900 gedetineerden op te treden. Het stuk, geschreven door Christine Otten en Herman Koch, werd ontwikkeld op basis van de levensverhalen van (ex)gedetineerden en trok eerder volle zalen in leegstaande gevangenissen. Deze zomer gaan monologen terug naar waar het allemaal begon: de gevangenis. Met acteurs Birgit Schuurman, Kenneth Herdigein, Poal Cairo en muzikant Lorijn von Piekartz.



In 2016 begon Christine met een schrijfcursus aan (ex)gedetineerden waarbij ze hen uitdaagde hun levensverhaal op te schrijven. Vanuit de wens van ex-gedetineerden Wesley en Arsen iets positiefs te doen met hun ervaringen, besloot ze samen met hen, Herman Koch, regisseur Kasper Kapteijn en producent Daniel Krikke de verhalen een podium te geven in het theaterstuk Gevangenis Monologen. Een cast met onder anderen Birgit Schuurman, Kenneth Herdigein, Poal Cairo, en muzikant Lorijn von Piekartz zorgden voor een overdonderend succes. Thema’s als (culturele) identiteit, vaderschap, geweld, liefde, schuld en vergeving, zorgden voor ontroering en herkenning. Opgevoerd in leegstaande gevangenissen in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Arnhem speelde het gezelschap 25 uitverkochte voorstellingen voor 7000+ bezoekers in 2017.



Talloze ex-gedetineerden en mensen werkzaam in het penitaire en justitiële systeem kwamen kijken en waren ontroerd door de herkenbaarheid. “Dit zou ook voor huidig gedetineerden moeten worden opgevoerd” werd geopperd door DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Dit was het begin van een unieke samenwerking waarin de deuren van 15 gevangenissen werden geopend om het stuk voor gevangenen op te voeren. Voor het eerst sinds lange tijd wordt er een grootschalige theatertour opgevoerd langs verschillende justitiële inrichtingen. “Gevangenis Monologen komt zo terug naar haar oorsprong” aldus Christine Otten, “het is eigenlijk net als de gevangenis-optredens van Johnny Cash, waarin hij zijn muziek terugbracht naar de gevangenen, maar dan met theater...”



Gevangenis Monologen On Tour wordt tussen 18 juni en 11 juli in 15 gevangenissen door heel Nederland opgevoerd. Voor toegang tot de perskit: https://drive.google.com/drive/folders/19m4dvOS7pD...