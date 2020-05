Rotterdamse eventlocatie “het Drijvend Paviljoen” gaat sluiten

Rotterdam 29 mei 2020 - Door COVID-19 heeft eventondernemer Hans Baggerman met pijn in zijn hart ervoor gekozen om te stoppen met het Drijvend Paviljoen. Hij focust zich vanaf 1 juli volledig op de Schiecentrale.



De toekomst voor eventorganisatoren en -locaties is op dit moment erg onzeker. Genoeg reden voor Baggerman om in te zetten op de meest kansrijke locatie. “In de Schiecentrale is alle ruimte voor inspirerende oplossingen die passen bij deze nieuwe (tijdelijke) werkelijkheid. We werken de komende weken aan vernieuwende oplossingen waar wij onze gasten mee zullen verrassen.



De Schiecentrale biedt ons gelukkig veel mogelijkheden en blijkt zelfs bij kleine gezelschappen heel sfeervol. De oude energiecentrale is met recht een plek waar energie opgewekt wordt.”



Ondanks het feit dat de coronamaatregelen de evenementenbranche keihard raken, ziet Hans Baggerman toch ook positieve kanten: ”Laten we deze crisis en vooral de wederopbouw van straks gebruiken om de samenleving duurzamer te maken en groei niet meer heilig te verklaren, van groot denken naar klein denken. Ook in onze sector. Denk aan lokaal inkopen, samenwerken binnen de keten, meer aandacht voor hergebruik en het energiezuinig maken van evenementenlocaties.”



Staat van dienst



Baggerman (1965) heeft een rijke staat van dienst in de evenementenbranche. In Rotterdam begon dat in 2000 met de exploitatie – vanaf 2003 samen met zakenpartner Henk van Maanen - van de 10.000 m2 verhuurbare eventruimtes in de her ontwikkelde Van Nelle Fabriek. In 2010 kwam daar Het Drijvend Paviljoen bij; een duurzame evenementenlocatie, bestaande uit drie kunststof bollen en drijvend op piepschuim. In 2017 gevolgd door de exploitatie van de Schiecentrale, een voormalige elektriciteitscentrale, in het Rotterdamse Lloydkwartier.



Bedrijven en organisaties met boekingen voor het Drijvend Paviljoen kunnen die kosteloos verplaatsen naar de Schiecentrale of annuleren.