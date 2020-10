Wereldwijd in gesprek over de toekomst van het internet

Het internet is niet meer weg te denken uit ons sociale en werkende leven. Maar heeft iedereen eigenlijk wel toegang tot het internet? Hoe ervaren mensen het internet en welke ideeën leven er over de online toekomst? Tijdens de grootschalige burgerdialoog ‘We, the Internet’ gaan bijna 8.000 mensen in 77 landen hier online en offline over in gesprek. Het Rathenau Instituut en de Radboud Universiteit organiseren op 8, 9 en 10 oktober de Nederlandse dialoog.



Benin, Fiji, India, Jemen, Peru en Canada. Het is slechts een greep uit de 77 landen die begin oktober meedoen aan het project ‘We, the Internet’. Tijdens deze grote, internationale burgerdialoog - de grootste ooit - gaan burgers met elkaar in gesprek over het internet. Nog niet eerder werden burgers op deze manier, en op deze schaal, gevraagd om hun mening te geven. Hoe denken zij over hun digitale identiteit? Wat vinden ze van de digitale publieke omgeving, en thema’s als digitale inclusie en kunstmatige intelligentie?



Per land zijn er 100 deelnemers, van jong tot oud, van ervaren internetgebruikers tot mensen die er weinig mee doen. Tijdens online en offline sessies delen ze hun ervaringen met het internet en denken ze na over onder meer het internetbestuur en democratische inspraak en rechten op het internet. Met het doel om zo hun stem te laten horen bij het nadenken over de toekomstige inrichting en het bestuur van het internet.



De Franse organisatie Missions Publiques coördineert de verschillende landen die aan ‘We, the Internet’ meedoen. Als onafhankelijke organisatie hebben zij twintig jaar ervaring met initiatieven voor participerende democratie. Het Rathenau Instituut en de Radboud Universiteit organiseren de Nederlandse dialoog op 8, 9 en 10 oktober en zullen middels verschillende publicaties reflecteren op het proces en de resultaten hiervan. Datawetenschapper Ivan Veul van de Radboud Universiteit zal in zijn te verschijnen proefschrift onder meer op de dialoog ingaan.



Missions Publiques zal de uitkomsten van de dialogen wereldwijd samenbrengen in een gezamenlijke aanbeveling. Deze wordt gepresenteerd op het Internet Governance Forum 2020 en op lokaal, regionaal en internationaal niveau onder de aandacht gebracht.



Het project wordt gesteund door een brede coalitie van strategische partners, waaronder: internationale organisaties (UNESCO, de Europese Commissie, de Raad van Europa, overheden (Duitsland, Zwitserland), de private sector (Facebook, Google), het maatschappelijk middenveld (de Internet Society, de Web Foundation, de Wikimedia Foundation) en wetenschappelijke partners (CSPO, WZB). Het project is onderdeel van de campagne UN75.



Aanmelden voor de Nederlandse dialoog kan via de website https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/oproep-denk-mee-over-de-toekomst-van-het-internet. Op 9 oktober 2020 organiseert Missions Publiques een online persconferentie om 14:00 uur. Zoom link: https://missionspubliques.zoom.us/j/84429457172