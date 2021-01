'Belangrijk dat bedrijven nu meer werk gaan maken van aanpak discriminatie'

Dit is een expertquote van Hanneke Felten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: MEDIAWATCH: Een op de drie vertrouwenspersonen ziet racisme op de werkvloer | ANP



Dat de meldingen over racisme zijn toegenomen is niet verbazingwekkend. Er is meer aandacht voor dit thema en mogelijk daardoor ook meer bewustwording onder de mensen die dit meemaken.



Voor bedrijven is het nu meer dan ooit zaak om werk te maken van de aanpak van discriminatie en racisme. Veel grote bedrijven doen dat al maar wij hebben ook gesproken met MKB’ers die de aanpak van discriminatie zeer serieus hebben opgepakt in hun organisatie. Er zijn dus ook voor het MKB al verschillende goede voorbeelden te vinden op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving (www.kis.nl).



Bijvoorbeeld bedrijven die veel investeren in dat werknemers elkaar goed leren kennen om zo vooroordelen ten op zichte van elkaar te verminderen. Of bedrijven die medewerkers trainen en stimuleren om wanneer je getuige bent van discriminatie op de werkvloer, in te grijpen. Beide aanpakken komen ook uit de wetenschap naar voren als effectief.



Hanneke Felten is onderzoeker op het terrein van discriminatie bij Movisie.