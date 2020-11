Onderzoek Resilient Business: Ondernemer strijdt vooral alleen tegen Corona

Resilient Business heeft onderzoek gedaan naar de impact van Corona op dat deel van het midden- en kleinbedrijf, dat niet direct werd geraakt door de maatregelen van de overheid om de gevolgen van Corona voor de volksgezondheid in te perken. De eigenaren, directeuren en DGA’s die aan het onderzoek hebben meegewerkt, kwamen tot de volgende opmerkelijke conclusies:



1. Het advies om samen te strijden tegen Corona wordt door weinig ondernemers opgevolgd. Ze zijn vooral intern georiënteerd (geweest) en hebben nauwelijks samengewerkt met branchegenoten en/of collega-ondernemers. Ook is vrijwel geen gebruik gemaakt van externe deskundigheid.



2. Corona en de daaropvolgende overheidsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de omzet sterk is teruggelopen. Bijna de helft van de MKB-bedrijven heeft na Corona te maken met een gedaalde omzet. Voor Corona was dat bij 13% van de bedrijven het geval. ICT en Bouw, Installatie en Infrastructuur springen er positief uit. Deze branches wisten over het algemeen beter een stijgende omzet vast te houden.



3. De gemiddelde ondernemer blijft nuchter onder Corona. Ondernemers moeten gewoon overal op voorbereid zijn, is de meest gehoorde reactie. De crisis zorgt er niet voor dat de gemiddelde ondernemer veel gaat wijzigen binnen zijn bedrijf.



4. Als ondernemers toch iets gaan veranderen binnen hun bedrijf dan staan digitalisering en een grotere financiële buffer bovenaan als maatregelen voor een crisisbestendige organisatie.



Met dit onderzoek wilde Resilient Business de hypothese toetsen dat ieder bedrijf in Nederland wordt geraakt door Corona. Het onderzoek is uitgevoerd aan het begin van de tweede golf, in september en de eerste helft van oktober. In totaal hebben 71 eigenaren, directeuren en DGA's aan het onderzoek, dat via LinkedIn is uitgevoerd, deelgenomen.



Resilient Business vroeg naar de impact van Corona, op de ondernemer zelf en op zijn of haar bedrijf; Hoe hebben ondernemers zich gewapend tegen de crisis en is hun kijk op de toekomst veranderd? In het gratis te downloaden onderzoeksrapport is het volledige beeld te lezen. Neem een kijkje achter de voordeur van die andere groep ondernemers. De groep, die niet zoveel last zou moeten ondervinden van de overheidsmaatregelen.