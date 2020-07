Damp-e breidt assortiment uit met vaporizers

De werking van vaporizers



Een vaporizers is een elektronisch apparaat wat droge kruiden kan verdampen en wordt vaak gebruikt voor het verdampen van tabak of wiet . De werking van een vaporizer kun je vergelijken met de werking van de oven, een vaporizer zorgt er namelijk voor dat het plantmateriaal niet verbrandt, maar enkel verwarmd. Door het verwarmingselement in de vaporizer wordt het plantmateriaal verwarmt tot een temperatuur tussen de 156 graden en de 225 graden. Door het op deze temperatuur te verwarmen worden de actieve stoffen in het plantmateriaal verdampt en verandert de vorm van de stof/ De vast stof, kruiden of plantmateriaal, verandert in een gas dat je nu zonder schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide en teer kunt inademen. Hierdoor is een vaporizer gezonder dan een sigaret omdat er geen verbranding plaatsvindt.



Soorten vaporizers



Er zijn verschillende soorten vaporizers op de markt, zo heb je de portable vaporizers en de desktop vaporizers. De naam verklapt eigenlijk al het verschil. Zo is de desktop vaporizer ideaal voor thuisgebruik, dit omdat het vaak groter apparaten zijn en ze dienen te worden aangesloten op elektriciteit. Hierdoor kun je ze echter niet goed meenemen. Doordat je ze aansluit op het elektriciteitsnet geven ze wel veel meer damp af. Hierdoor krijg je een sterke en smaakvolle damp. Ook beschikken ze over een digitaal display zodat je de temperatuurinstellingen goed kan regelen. De portable vaporizer is daarentegen ideaal om mee te nemen. Deze vaporizers zijn klein en compact. Ze werken op batterijen of op een oplaadbare accu waardoor je overal gebruik kunt maken van deze elektronische sigaret. Daarnaast zijn ze ook gebruiksvriendelijk, netzo als de desktop vaporizers hebben ze een digitaal display om de temperatuur in te stellen. Vaak duurt het ook maar een halve minuut voordat deze op temperatuur is en je kunt starten met dampen.



Gezondere optie



Het gebruik van vaporizers is een stuk beter dan roken. Dit heeft ook wetenschappelijk onderzoek bewezen. Het verdampen zorgt er namelijk voor dat er geen verbranding vrijkomt en je inhaleert dus ook geen schadelijke stoffen zoals teer en koolstofmonoxide. Deze stoffen zijn namelijk erg schadelijk voor de gezondheid en dragen bij aan hart- en vaatziektes. Samen met het gebruiksgemak is de vaporizer een stuk gestegen in de populariteit. Hoewel de aanschaf van de vaporizers iets duurder is dan de e-sigaret, heb je er op langere termijn meer profijt van. Ook is het een stuk goedkoper dan het roken van echte sigaretten. Wil jij eens proberen of het dampen met een vaporizer iets voor jou is? Bij ons op de website vind je verschillende soorten vaporizers, zowel de desktop vaporizer als de portable vaporizer. Je kan een proefpakket uitproberen om te kijken of het dampen met vaporizers iets voor jou is. Probeer het gezondere alternatief van roken zelf uit.