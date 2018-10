Reminder: Sneak Preview De Leyhoeve Groningen op 4 oktober

Woonlandschap de Leyhoeve organiseert op donderdag 4 oktober 2018 een Sneak Preview ter gelegenheid van de Officiële Opening van de spiksplinternieuwe locatie in Groningen. U bent van harte uitgenodigd deze Sneak Preview bij te wonen. We starten om 10.30 uur met verse koffie en huisgemaakt gebak op onze locatie in Groningen aan het Helperpark 258-L te Groningen.



Aanleiding



Op maandag 8 oktober zal Minister Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – het lintje doorknippen van dit nieuwe woonconcept in Groningen. Vanwege de verwachte toeloop willen wij u graag vooraf uitnodigen voor een Sneak Preview. We kunnen dan beter met u sparren en gerichter ingaan op mogelijke vragen die u heeft. Bovendien zal mevrouw C. Westdijk Wilkes - Algemeen Directeur van Leyhoeve Exploitatie Holding B.V. - aanwezig zijn voor een kennismaking en persoonlijk interview. Aansluitend verzorgen wij een rondleiding door het pand.



Uniek



Woonlandschap de Leyhoeve is een uniek woonconcept – het is een compleet nieuwe en vooral levensloopbestendige woonomgeving voor de 55-plusser van vandaag.



Woonlandschap de Leyhoeve is ontstaan in Tilburg. Eind 2015 hebben de eerste bewoners daar hun intrek genomen. Deze locatie was zo succesvol dat er nu een wachtlijst is met enkele honderden mensen. Daarmee werd er ook het startschot gegeven voor de bouw van een locatie in Groningen, aan de rand van de stad, direct gelegen aan het Oude Winschoterdiep.



Binnen Woonlandschap de Leyhoeve staat alles in het teken van woongenot, leefplezier, gastvrijheid en kwaliteit, om daarmee invulling te geven aan de missie: “Samen aangenaam oud worden”.



Dit woon-zorg concept wordt door het ministerie van VWS omarmd en is tevens één van de vier kartrekker organisaties in het kader van het landelijke project Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Tevens maakt De Leyhoeve deel uit van het programma Waardigheid en Trots. Voor vragen met betrekking tot de zorg is Margje Mahler, Bestuurder Leyhoeve Zorg, op 4 oktober ook aanwezig.



Op dit moment zijn er 2 locaties, in Tilburg en nu dus Groningen. De komende jaren ambieert de organisatie een uitbreiding van het aantal locaties, verspreid door het hele land.



RSVP



De pers is van harte uitgenodigd voor zowel de Sneak Preview op donderdag 4 oktober vanaf 10.30 uur, als tijdens de Officiële Opening door Minister Hugo de Jonge, op maandag 8 oktober vanaf 18.30 uur. Wij horen graag of u aanwezig bent en wanneer. Uw reactie graag naar Lilach de Kraa, via lilach@leyhoeve.nlof 06-13147576.