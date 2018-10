Sigma StainAway isole les taches pour un résultat frais et net

Une peinture murale innovatrice qui éradique les auréoles d’eau, les taches de suie et les dépôts de nicotine.



Hasselt, le 22 octobre 2018 · Sigma StainAway est une nouvelle peinture murale, isolante et mate, qui éradique à tout jamais des taches tenaces telles que dépôts de nicotine, taches de suie et auréoles d’eau. Grâce à la Stain Blocking Technology (technologie de blocage de taches), la peinture crée des liaisons polymères croisées sur les taches. En d’autres termes, une structure dense mais respirante de type réticulée est appliquée sur la partie attaquée de sorte que celle-ci est isolée de manière permanente. Dans la plupart des cas, une seule couche suffit pour faire disparaître à tout jamais les taches même les plus tenaces. Vous ne verrez plus jamais de vilaines taches, mais profiterez de murs et de plafonds nets et esthétiques.



Plus puissant que les taches

Martell Demarteau, Marketing Manager Benelux de Sigma Coatings à propos de Sigma StainAway :

« Un mur blanc fraîchement peint sur lequel, après quelque temps, d’anciennes taches resurgissent. Le cauchemar de tout peintre professionnel et de tout bricoleur. Même si vous repeignez souvent, quoi que vous essayiez - ce type de taches revient sans cesse. Les taches d’humidité, de suie et de nicotine sont une véritable hantise car elles transpercent, à chaque fois, la couche de peinture. Grâce à la nouvelle technologie de Sigma StainAway, cette frustration est désormais révolue. Les taches sont isolées et le restent. La peinture est bien nette sur tout le mur, également sur la partie qui vous irritait tant. La solution esthétique et rapide pour toute surface qui a bien besoin d’être rafraîchie. Nette et uniforme car Sigma StainAway est plus puissant que les taches. Ainsi êtes-vous assuré(e) que les anciennes taches ne referont plus surface. »



Réticulation innovatrice

Vous aimeriez rafraîchir un mur ou un plafond marqué par des auréoles d’eau, des dépôts de suie ou des taches de nicotine ? Mais quelle est la solution idéale ? Ces taches tenaces transpercent généralement une peinture murale ordinaire, même après trois, voire six couches. Sigma StainAway est la seule peinture murale associée à la Stain Blocking Technology qui isole les taches de manière permanente. La peinture s’applique sur des supports minéraux tels que du béton, du stuc, des plaques de plâtre et de la maçonnerie ainsi que sur des couches (de peinture) existantes et qui adhèrent bien, des enduits structurés et des finitions à base de fibre de verre ou de voile de verre.



Disponibilité

Sigma StainAway est disponible dans des conditionnements de 1, 5 et 10 litres dans les points de vente professionnels Sigma et les magasins spécialisés en peintures et en tapisseries. Pour plus d’informations, voir également https://www.sigma.be/fr-be/professional/stainaway ou regarder la vidéo







à propos de Sigma Coatings



Sigma Coatings développe et produit des peintures haut de gamme, adaptées à divers supports et applications. Ce qui, au 18e siècle, a débuté dans un moulin dans la Zaanstreek est devenu aujourd’hui une entreprise qui possède une des usines de peinture les plus modernes d’Europe. L’entreprise mise sur l’innovation et le développement durable et propose un assortiment de produits de qualité supérieure qui révolutionne le monde de la peinture. Les conseillers techniques de Sigma sont, jour après jour, en contact avec des entreprises de peinture et des maîtres d’ouvrage afin de garantir que les produits répondent aux exigences du marché. La qualité optimale de la peinture se remarque également dans la pratique. Sigma Coatings fait partie du réseau international de PPG Industries. Voir également https://www.sigma.be/





PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™



Chez PPG, nous mettons tout en œuvre, au jour le jour, pour concevoir et fournir des peintures, revêtements et matériaux apparentés auxquels nos clients font confiance depuis 135 ans. Avec dévouement et créativité, nous relevons les défis majeurs de nos clients et travaillons en étroite coopération avec eux afin de trouver l’approche idéale. Notre siège est établi à Pittsburgh, états-Unis, mais nous sommes actifs et innovons dans plus de 70 pays. Le chiffre d’affaires net rapporté s’est élevé à 14,8 milliards de dollars en 2017. Nous servons des clients dans les domaines de la construction et des produits consommateurs, le marché industriel et le transport de même que le marché secondaire. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.ppg.com



We protect and beautify the world est une marque de commerce et le Logo PPG est une marque de commerce déposée de PPG Industries Ohio, Inc.