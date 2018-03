FNV Horeca erkend Van Heeckeren Groep als Goed Werkgever 2018

Vandaag heeft Harold van Workum, eigenaar van Van Heeckeren Groep, uit handen van Edwin Vlek, sectorbestuurder van FNV Horeca, als eerste de erkenning Goed Werkgever 2018 ontvangen. “Ik ben blij met deze erkenning en hoop dat er meer werkgevers volgen.”, zegt Harold van Workum.



FNV Horeca en de Van Heeckeren Groep hebben vandaag de handtekeningen gezet onder het eerder bereikte cao-akkoord. De cao voor de medewerkers van de grootste horecawerkgever op Ameland loopt van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019. Medewerkers ontvangen onder andere een loonsverhoging, een goede reiskostenvergoeding, worden sneller gezien als vakervaren en kunnen gebruik maken van een vergoeding voor opleidingen.



Goed werkgeverschap



Vanaf 1 januari 2018 is er na vier jaar een nieuwe cao horeca. FNV Horeca is niet akkoord gegaan met deze cao, vanwege de verslechteringen van diverse cao-afspraken en het achterwege blijven van een reële koopkrachtverbetering. Om deze reden richt FNV Horeca zich op goed werkgeverschap en sluit zij bedrijfs-cao’s af met werkgevers die betere arbeidsvoorwaarden willen voor hun medewerkers. FNV Horeca wil goede werkgevers de erkenning geven die zij verdienen. Naast de erkenning ontvangen goede werkgevers een certificaat, een vermelding in de lijst Goed Werkgever op de website van FNV Horeca en de mogelijkheid om vacatures te delen via FNV Horeca.