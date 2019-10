Nieuwe app van Gekko vereenvoudigt facturatie voor 80.000 zzp’ers

Deze week lanceert Gekko een nieuwe app voor zzp’ers die een eigen administratie bijhouden. Met de Facturatie App kun je facturen en digitale werkbonnen maken en versturen via je smartphone. Ook kun je iDEAL betaallinks toevoegen en direct de betaalstatus inzien van alle klanten. Met deze app wil Gekko zzp’ers helpen om facturen sneller betaald te krijgen.



Julius Heyning, Growth & Strategy Director bij Gekko: “Wij vinden het belangrijk om de zelfstandige ondernemer in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen met makkelijke en betaalbare tools. Ik ben erg blij met de nieuwe Facturatie App, want dit brengt ons weer een stukje dichter bij dat doel.”



Meerderheid zzp’ers krijgt te laat betaald

Het aantal zzp’ers in Nederland groeit nog steeds. Het merendeel van deze groep ondernemers krijgt regelmatig te laat betaald. Hierdoor kunnen zij in de problemen komen met het betalen van hun eigen rekeningen. De Facturatie App moet zzp’ers gaan helpen die vaak lang wachten op hun geld.



Facturen met een betaallink worden sneller betaald

Uit onderzoek blijkt dat facturen met een betaallink sneller worden betaald. Het meesturen van een simpele betaallink kan het betaalproces voor zzp’ers dus aanzienlijk versnellen. Met de Facturatie App voeg je eenvoudig een iDEAL betaallink toe aan je factuur die je direct kunt delen via Whatsapp en e-mail.



Betalingsherinnering versturen via je smartphone

De bedoeling is dat de Facturatie App zzp’ers gaat helpen meer grip te krijgen op het debiteurenproces. Zo kun je op ieder moment de betaalstatus van je klanten inzien waar je ook bent. Als er onbetaalde facturen open staan, kun je direct een herinnering versturen aan je klanten via je smartphone.



Chema Valle, Lead Mobile Developer bij Gekko: “Bij de ontwikkeling van deze app hebben we ons gefocust op het versimpelen van alle aspecten van het facturatieproces. We hebben dus niet alleen gekeken naar het gebruikersgemak van de applicatie zelf, maar ook welke obstakels er op dit moment in de praktijk zijn. Die willen we met deze mobiele applicatie kunnen wegnemen en zo proberen we het gehele proces te revolutionaliseren.”



Minder rompslomp met digitale werkbonnen

Met de Facturatie App kun je ook digitale werkbonnen maken en bijhouden. Deze functie is ontwikkeld voor zelfstandigen die korte klussen doen voor een groot aantal klanten. Zoals zzp’ers die werken in de bouw of technische buitendienst. Een goede administratie van werkbonnen is enorm belangrijk voor deze groep zzp’ers, maar kost vaak veel tijd.



4e Gekko app voor Android en iOS

Naast de nieuwe Facturatie app heeft Gekko ook 3 andere administratieve applicaties voor iOS en Android: Gekko Uren, Gekko Bonnen en Gekko Ritten. Met de Facturatie App zijn dus alle belangrijke functies voor de Gekko gebruiker nu ook via native apps beschikbaar voor mobiel. Hiermee kan Gekko een complete administratieve oplossing bieden voor kleine ondernemers in Nederland.



Link naar de Gekko Facturatie App: http://bit.ly/GekkoInvoice



Over Gekko

Gekko (www.getgekko.com) is een facturatie en boekhoudplatform gefocused op zzp’ers en freelancers. Vanuit twee kantoren worden 80.000 ondernemers bediend. De missie van Gekko is de administratieve kant van ondernemen zo makkelijk mogelijk te maken waardoor de ondernemer zich puur op het ondernemen kan richten.