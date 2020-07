Blind Date in het Westfries Museum

Oog in oog staan met de geschiedenis - via een spannende date. Dat kan in het Westfries Museum in Hoorn. Elke donderdag kun men namelijk reserveren voor de Blind Date-donderdag (inbegrepen bij de entreeticket). Het museum zorgt voor een bijzondere ontmoeting met een historisch personage dat je in korte tijd beter leert kennen. Met wie de afspraak is, blijft geheim tot je als bezoeker de speciale datingroom betreedt. Het is immers niet voor niets een blind date. Reserveren voor deze activiteit is noodzakelijk, dat kan vanaf 18 juli via www.wfm.nl/blinddate.



Ook op andere dagen vinden deze zomer en najaar verrassende gratis activiteiten in het museum plaats om oog in oog met de geschiedenis te komen staan. Groepsrondleidingen kunnen immers op dit moment niet worden georganiseerd, daarom biedt het Westfries Museum op een veilige manier de bezoekers nieuwe verdiepende activiteiten aan waar niet voor gereserveerd hoeft te worden. Naast de Blind Date-donderdag is er op dinsdag ‘Verhaal op Zaal’. Zo wordt bijvoorbeeld in de indrukwekkende Schutterijzaal met de Hoornse Nachtwacht het verhaal verteld van de schutters op de enorme schilderijen van Jan Albert Rotius, de meester-schilder die de Hoornse Rembrandt wordt genoemd. Bezoekers krijgen via een uitleg over de wapenuitrusting en kostuums een inkijkje in het leven en werk van de ordebewakers van de stad in de Gouden Eeuw. En zo zijn er meer verhalen op zaal te horen.



Levende geschiedenis in het museum

Op zondag komen bezoekers ‘Levende Geschiedenis’ tegen in het museum: re-enactors, amateur-acteurs die historische gebeurtenissen naspelen in passende kleding. Zij vertellen meer over kostuums, wapens en de geschiedenis die ze naspelen. Ook dit biedt nieuwe invalshoeken op het leven in de 17e eeuw. En het zou zomaar kunnen dat in het weekend in één van de 25 stijlkamers van het Westfries Museum passende livemuziek te horen is. “Het zijn extra’s nu verdiepende rondleidingen en de VR-tour Batavia wegens het uitgebreide veiligheidsprotocol voorlopig niet mogelijk zijn”, vertelt Annemarie Pothaar, Programmamanager Publiek: “Het online reserveren met tijdssloten en de vaste routes door het museum zorgen voor een veilig museumbezoek in ons historische gebouw waarbij je alle ruimte krijgt in de meer dan 25 kamers. Wij maken er graag een extra inspirerend beleving van met de Blind Date-donderdag, Verhaal op Zaal-dinsdag en Levende Geschiedenis op zondag. Zo wordt het museum bezoeken extra waardevol voor jong en oud.”



Verrijkende blik

Op 23 juli zal Jikkemien Kuypers, geschiedenisdocent van het jaar 2018-2019, voor de allereerste ontmoeting de datingkamer betreden. Ze komt als bevlogen geschiedenisdocent even oog in oog met de geschiedenis te staan. Directeur Ad Geerdink deelt met haar de liefde voor de historie en hoopt net als zij dat met zoveel mogelijk anderen te kunnen delen. “Binnen en buiten de muren van het Westfries Museum brengen we graag de geschiedenis tot leven. Dat doen we ook met vlogs en podcasts op onze website en Facebookpagina bijvoorbeeld, waarbij we tevens onderbelichte perspectieven laten zien. Kijk en luister maar eens naar onze vlog en podcast over zwarte bediendes in de Gouden Eeuw. Geschiedenis is nooit eenduidig en als je de verdieping zoekt, verrijkt dat je blik. Deze activiteiten zijn niet alleen leuk en interessant: je krijgt als bezoeker ook de kans om in de spiegel van het verleden te kijken om zo het heden beter te kunnen duiden.”



Aanrader: reserveer online

Het Westfries Museum adviseert om online te reserveren vanwege de tijdsloten en het maximaal aantal bezoekers dat in het museum kan verblijven per tijdslot. Zo wordt de veiligheid voor bezoekers en medewerkers gewaarborgd in het monumentale gebouw, met uiteraard de inzet van speciale routes en extra hygiënemaatregelen. Bezoekers krijgen hierdoor alle ruimte om te genieten van de kunst. Let op: de openingstijden zijn aangepast. Het Westfries Museum is in juli en augustus geopend van dinsdag t/m zondag van 12.30 tot 17.00 uur.



Meer over het Westfries Museum

Het Westfries Museum in Hoorn is het museum van de Gouden Eeuw. Het museum is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632 en spiegelt graag het heden aan het verleden. De collectie en het gebouw bieden een ontdekkingsreis door een veelbesproken en juist daardoor boeiend verleden, met daarin speciale aandacht voor de VOC. Daarnaast presenteert het museum een aantal keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling. Kijk voor meer informatie op www.wfm.nl/exposities.