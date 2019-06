Europese Focus Dag tegen inbraken

Op woensdag 19 juni 2019 staat Nederland in het teken van inbraakpreventie tijdens de European Focus Day: een initiatief vanuit het Europese netwerk voor criminaliteitspreventie (EUCPN). Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer en ambassadeur Aanpak Woninginbraken, verzorgt hiervoor de Nederlandse aftrap in zijn eigen stad. De afsluiting van European Focus Day vindt plaats in Almere, waar burgemeester Franc Weerwind zal spreken over de aanpak van woninginbraken in Almere. Door het hele land vinden tijdens de European Focus Day activiteiten plaats georganiseerd door gemeenten, politie en andere partners om burgers bewust te maken van woninginbraakpreventie.



Gezamenlijke strijd tegen woninginbraken



De gemeente Almere werkt nauw samen met politie, stadstoezichthouders en buurtpreventieteams om het aantal woninginbraken in de stad te verlagen. En met succes. Daarom worden zij op 19 juni persoonlijk bedankt voor hun inzet door burgemeester Weerwind. Marrit van Dijk, veiligheidsadviseur van gemeente Almere, benadrukt het belang van deze teams. “Deze mensen maken zich hard voor een veilig en leefbaar Almere. Mede dankzij hun inzet daalt het aantal inbraken. Wij willen hen dan ook graag in het zonnetje zetten met een zomerse barbecue op de European Focus Day.” Naast de buurtpreventieteams zijn ook vertegenwoordigers van de politie, stadstoezicht, corporaties, gemeente, de Schoor, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aanwezig.



Lancering virtual reality-video



Ook wordt op deze avond in Almere een nieuwe preventievideo gelanceerd met hardloopster Jamile Samuel in de hoofdrol waar het belang van inbraakpreventie centraal staat. Deze virtual reality-video, die de burger met een speciale bril bekijkt, laat zien hoe de kans op een woninginbraak verlaagd kan worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte deze video in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Marjoke Korff de Gidts, adviseur woninginbraak bij het CCV: “Deze video kan worden ingezet bij bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers. De kijker heeft écht het idee dat hij erin zit, doordat hij 360 graden kan draaien en zo ziet wat hij zelf kan doen om de kans op een inbraak te verlagen.”



Sybren van der Velden, werkzaam bij de Politie als landelijke projectleider woninginbraken en heling, haakt daarop aan: “Een inbraak in je woning tast je gevoel van veiligheid enorm aan. Het zal je maar overkomen dat een wildvreemde je huis openbreekt, doorzoekt en je spullen steelt. Je eigen plek waar je je het veiligst moet voelen. Je kan zelf heel veel doen om een inbraak te voorkomen. Daarom staat woensdag 19 juni in het teken van preventie om woninginbraak tegen te gaan. Word geen slachtoffer, doe mee!”



Activiteiten European Focus Day



Ook in onder andere Tilburg, Rotterdam en Hoogeveen vinden activiteiten plaats tijdens deze European Focus Day. Heb je zelf activiteiten om woninginbraken te verlagen? Dan kun je die hier aanmelden op https://www.europeanfocusday.nl/. Ook vind je op deze pagina meer informatie rondom deze Europese campagne.