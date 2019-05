Gezamenlijk persbericht van:

MIJN Effecten B.V.

Fountain Capital Advisory B.V.

Today’s Vermogensbeheer B.V.



Drie gespecialiseerde branchegenoten slaan handen ineen

MIJN Effecten, een gespecialiseerde commissionair in effecten en vermogensbeheerder uit Purmerend, versnelt de groei en innovatiekracht door een fusie aan te gaan met een Fountain Capital Advisory en Today’s Vermogensbeheer.



Door deze fusie ontstaat er een nieuwe organisatie die uit bijna 20 deskundigen bestaat met een landelijke dekking. Hoekstenen van de organisatie zijn een eigen brokerdesk, traditioneel vermogensbeheer en advies, alsmede vermogensregie. Met het samengaan worden middelen en mankracht gecombineerd om op IT gebied en klantenservice verder te innoveren, het beheer mede gericht op duurzaamheid verder te versterken en de online klantomgeving verder door te ontwikkelen in samenhang met een geavanceerde KYC omgeving.



Voordeel van deze fusie voor de huidige en toekomstige, klanten is dat er een betere en pasklare oplossing kan worden geboden tussen verschillende depotbanken in één gecombineerd overzicht voor de klant. Maatwerk voor de klant aan de voor én achterkant in één overzicht. Door de combinatie van partijen komen diverse succesvolle beleggingsmodellen beschikbaar voor de verschillende klantgroepen. Op korte termijn zal een nieuw innovatief pensioenbeleggingsproduct geïntroduceerd worden die aansluit bij de behoefte van de nieuwe generatie beleggers.



Het professionele door MIJN Effecten doorontwikkelde, rapportage en backoffice systeem vormt een solide basis om ook services aan branchegenoten te kunnen gaan verlenen. De fusiepartners zien het samengaan als een eerste stap in een nog veel grotere consolidatiegolf in de sector. Naar verwachting zullen in latere fase ook andere beheerders zich aan gaan sluiten binnen deze nieuwe combinatie.



Over fusiepartners:

Mijn Effecten is een commissionairshuis wat inhoudt dat ze op basis van haar vergunningen zowel vermogensbeheer, advies en brokerage kan aanbieden. MIJN Effecten is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen Kuperus Effecten en DCM Brokers en heeft een lidmaatschap bij Euronext.



Fountain Capital Advisory is een niche beheerder in het topsegment van de markt, met een extra focus op gespecialiseerd sustainable impact investing. Daarnaast is zij gespecialiseerd in vermogensregie en advies voor grote (zakelijke) klanten.



Today’s Vermogensbeheer biedt vermogensbeheer volgens de ‘core satelite’ met bescherming aan en verzorgt vermogensadvies en regie. Today’s Vermogensbeheer hoorde in het verleden bij Today’s Beheer & Brokers. Met haar ervaren personeel en haar kennis en kunde over de retail brokermarkt zal er een comeback gemaakt worden in de high end retail brokerwereld. ‘’Leuk om met hernieuwde energie weer actief te worden in de brokermarkt’’ Aldus Cees Smit, directeur Today’s Vermogensbeheer.