OSB lanceert cao schoonmaak app

De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is voortaan als app beschikbaar. Via deze app kunnen alle werknemers en werkgevers de cao schoonmaak altijd en overal eenvoudig raadplegen. Brancheorganisatie OSB ontwikkelde de app en lanceert deze op donderdag 15 maart. De app draagt bij aan heldere informatievoorziening over de cao en arbeidsvoorwaarden aan 125.000 schoonmaakmedewerkers. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store.



Bekijk hier de demo met meer uitleg over de cao schoonmaak app: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KbAtSO3SKYU



Zoekfunctie



De cao-tekst is integraal overgenomen. Het grote voordeel van deze app is dat er ook een zoekfunctie inzit. Daarmee kom je snel bij de informatie waar je naar op zoek bent, zoals bijvoorbeeld loon, contractwisseling of feestdagen. Daarnaast bevat de app een aantal tools voor zowel de werkgever als de werknemer. Je kunt bijvoorbeeld uitrekenen wat de eerste en laatste dag is van een zwangerschapsverlof, maar ook zien vanaf wanneer een werknemer recht heeft op AOW.



Extra’s voor leden



De cao schoonmaak app is voor iedereen beschikbaar en te gebruiken. Speciaal voor leden van OSB zijn er extra functionaliteiten toegevoegd die alleen na een inlog te gebruiken zijn. In de teksten staan links naar meer informatie en uitleg over de toepassing van de cao. Daarnaast kunnen leden gebruikmaken van de chatfunctie met de cao-helpdesk medewerkers.



De app downloaden



De ‘cao schoonmaak app’ is kosteloos te downloaden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android). De app kan direct na installatie worden gebruikt.