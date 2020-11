Verdubbeling van het aantal geschillen, webinar voor mkb’ers in de vrijetijdsindustrie.

Voucherplatform Checkkie.nl organiseert op donderdag 3 december 2020 een gratis webinar voor door de coronacrisis getroffen mkb- bedrijven uit de vrijetijdsindustrie. Veel mkb-bedrijven moeten door annuleringen van reizen en evenementen plotseling aan de slag met geschillen van klanten.



Hoe zorg je ervoor dat je de gevolgen juridisch goed aanvliegt en klanten tevreden houdt zonder zelf in moeilijkheden te komen? Tijdens het webinar leggen Aviclaim en DAS- beiden initiatiefnemers van Checkkie.nl- uit hoe het juridisch zit en waar je als ondernemer op moet letten.



Verdubbeling van aantal geschillen



Ondernemers die eerder niet zoveel geschillen hadden, krijgen daar nu vaak wel mee te maken. Uit onderzoek blijkt dat het aantal geschillen meer dan verdubbeld is sinds de coronacrisis. Het doel van het webinar van Aviclaim en DAS is mkb’ers op een laagdrempelige manier te informeren. Op Checkkie.nl website kunnen getroffen ondernemers zich gratis aanmelden.



Checkkie.nl ook voor ondernemers



Checkkie.nl helpt consumenten én het bedrijfsleven met juridisch advies. Want iedereen is het meest gebaat bij goede oplossingen in deze zware omstandigheden. Gedupeerde consumenten en ondernemers kunnen hiervoor terecht op Checkkie.nl. “Uiteindelijk kan veel gedoe worden voorkomen als ondernemers weten voor welke uitdagingen ze staan”, zegt Silvia Onos van juridisch dienstverlener DAS. Inschrijven voor het webinar kan tot 1 december via de website van Checkkie.nl.