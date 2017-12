Het Koninklijk Paleis Amsterdam, het officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander, heeft in 2017 ruim 258.000 bezoekers verwelkomd. In het jaar 2016 waren dit 238.000 bezoekers. Het Paleis is het afgelopen jaar 67% van het jaar toegankelijk geweest voor publiek (245 dagen). In de periode van sluiting was het Amsterdamse paleis in gebruik ten behoeve van koninklijke ontvangsten.



Het Koninklijk Paleis zal ook in 2018 zoveel mogelijk opengesteld worden voor publiek.



www.paleisamsterdam.nl