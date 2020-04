Start Maand van de Parasiet 2020

In deze bijzondere tijden gaat de aandacht in eerste instantie niet naar ‘preventieve zorg’, toch gaat de jaarlijkse voorlichtingscampagne “Maand van de Parasiet” vandaag weer van start. Tijdens deze maand wordt er extra aandacht besteed aan gezondheidsaspecten die van cruciaal belang zijn bij de bestrijding en preventie van parasieten voor zowel dier als eigenaar.



Initiator van de Maand van de Parasiet is stichting ESCCAP, European Scientific Counsel Companion Animal Parasites, een samenwerking van dierenarts-parasitologen in Europa.



De Maand van de Parasiet



Er is nog steeds veel onbekendheid bij huisdiereigenaren over het belang en de mogelijkheden van parasietenbestrijding. Zowel praktische als wetenschappelijke en onafhankelijke voorlichting over dit onderwerp, blijft belangrijk. In 2020 doen er bijna 500 dierenartsenpraktijken in Nederland en Belgie mee aan deze jaarlijkse voorlichtingscampagne van ESCCAP.



Parasietenbestrijding in de praktijk



Op de website www.esccap.eu is een ‘praktijkenzoeker’ gemaakt. Praktijken die conform de ESCCAP richtlijnen werken staan hier vermeld. Diereneigenaren kunnen via deze weg beter inzicht krijgen welke praktijk serieus werk maakt van parasietenbestrijding. Ook via de, gratis te downloaden, HuisdierenApp, zijn alle deelnemende praktijken herkenbaar en kunnen herinneringen voor het gebruik van anti-vlooien en tekenmiddelen worden ingesteld.



ESCCAP Benelux



ESCCAP is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen en voorlichting ontwikkelt voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren. De Maand van de Parasiet is onderdeel van een internationale campagne om diereneigenaren, verzorgers, diertherapeuten, dierenartsassistenten, paraveterinair personeel en dierenartsen bewust te maken van de noodzaak van preventieve zorg rond parasieten bij gezelschapsdieren. Op de site en Facebookpagina is allerlei informatie te vinden, voor zowel professionals als diereigenaren.