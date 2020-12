Profile® Products breidt haar tuinbouwactiviteiten uit door acquisitie van Sunterra Horticulture, producent van op veenmos gebaseerd tuinturf

De acquisitie brengt twee toonaangevende experts op het gebied van geavanceerde groeimiddelsubstraten bij elkaar die kritische grondstoffen zullen kunnen leveren aan kwekers en veredelaars.



BUFFALO GROVE, Illinois, 7 december 2020 /PRNewswire/ -- De onderneming Profile(®) Products [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3002111-1&h=987009517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002111-1%26h%3D4144608396%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.profileproducts.com%252F%26a%3DProfile%25C2%25AE%2BProducts&a=Profile%C2%AE%C2%A0Products], fabrikant van HydraFiber(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3002111-1&h=2008736496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002111-1%26h%3D3282591110%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydrafiber.com%252F%26a%3DHydraFiber%25C2%25AE&a=HydraFiber%C2%AE] tuinbouwsubstraten en andere toonaangevende middelen voor het beheren van grond en vegetatie, maakte vandaag bekend dat zij Sunterra Horticulture [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3002111-1&h=2008367403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3002111-1%26h%3D2020470021%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsunterrahorticulture.com%252F%26a%3DSunterra%2BHorticulture&a=Sunterra+Horticulture], een belangrijke producent van kwalitatief hoogwaardig, op veenmos gebaseerd tuinturf heeft overgenomen. De transactie omvat alle productlijnen van Sunterra evenals de moderne productiefaciliteiten in de Canadese provincies Saskatchewan en Manitoba. Alle werknemers van Sunterra zullen bij Profile in dienst komen.



De investering combineert de in deze tak van industrie toonaangevende ervaringen van beide ondernemingen en betekent een uitbreiding van de Profile's tuinbouwproductlijn. Zo kunnen kwekers en veredelaars consistent en betrouwbaar worden voorzien van kritische grondstoffen die zij nodig hebben voor hun grond- en mediaprogramma's.



"We zijn verheugd over deze fusie van de meest innovatieve spelers op de markt voor tuinbouwsubstraten", aldus Jim Tanner, president en algemeen hoofddirecteur van Profile Products. "Sunterra levert niet enkel in Noord-Amerika kwalitatief hoofdwaardige tuinturf, maar beschikt ook over een uitmuntend stel medewerkers en over moderne fabrieken die onze productie aanvult."



De nieuwe producten betekenen een uitbreiding van Profile's snelgroeiende tuinbouwlijn, waaronder HydraFiber, het meest geavanceerd technische substraat dat instaat voor consistentie, porositeit en waterafgifte. De overname stelt de onderneming Profile in staat haar strategische partnerschappen uit te breiden met kwekers die ervoor kiezen hun eigen mengsels te maken en met veredelaars die omzien naar een partner in hun leverketen waarop ze kunnen vertrouwen voor toelevering van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen.



"Profile Products kan bogen op een sterke marktpositie met producten die goed passen in ons portfolio en in onze bedrijfscultuur", aldus Albert Dorish, president en oprichter van Sunterra Horticulture. "Door inspanningen en vaardigheden te combineren, ben ik er zeker van dat we in staat zullen zijn een volledige reeks oplossingen en diensten te leveren om onze klanten te ondersteunen bij hun tuinbouwbehoeften."



Sunterra wordt toegevoegd aan Profile's uitgebreide veelomvattende portfolio, dat ook beproefde technologieën omvat voor erosiebeheersing, voor landschapsinrichting, voor het conditioneren van sportvelden, voor het aanleggen van golfbanen en voor het plegen van onderhoud. De transactie is gesloten op 1 december 2020. Financiële details worden niet bekend gemaakt.



Iver Profiel Products



PROFILE Products LLC, gevestigd in Buffalo Grove (Illinois, Verenigde Staten) 's werelds meest toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke locatiespecifieke oplossingen voor de tuinbouw, erosiebeheersing en vegetatievorming, grondverbetering en turfgrond voor sportvelden.



Over Sunterra Horticulture



Sunterra Horticulture, gevestigd in de provincie Manitoba (Canada) is een professionele topproducent van Canadees turf, gebaseerd op veenmos. Sunterra levert klanten een kwalitatief hoogwaardig groeimedium, vervaardigd in moderne fabrieken.



