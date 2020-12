Johnson & Johnson Vision publiceert onderzoek over de impact van COVID-19 op het dragen van contactlenzen in West-Europa

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de consumenten terugkeert naar het dragen van contactlenzen zoals gewoonlijk. Dit is een uitgelezen kans voor oogzorgspecialisten om klanten weer aan hun winkel te binden.



MADRID, 7 december 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Vision*, wereldleider op het gebied van oogzorg en onderdeel van Johnson & Johnson Medical Devices Companies**, heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek[i] over de impact van de COVID-19-pandemie op het gedrag van contactlensdragers in West-Europa.



Uit het onderzoek, dat in oktober is uitgevoerd onder meer dan 2.000 contactlensdragers in Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Nederland, bleek dat 71% van de consumenten die tijdens de lockdown waren gestopt met het dragen van contactlenzen, inmiddels is teruggekeerd naar dezelfde draagfrequentie als vóór de pandemie. Interessant is dat 20% aangaf dat ze nu meer contactlenzen kopen dan voor de uitbraak.



Het onderzoek is het tweede deel van een reeks consumentenonderzoeken die het bedrijf uitvoert om de behoeften van de klant en het gedrag van contactlensdragers te begrijpen.



"Het is bemoedigend te zien dat meer klanten weer contactlenzen gaan dragen", volgens Lisa Ann Hill, Managing Director West-Europa van Johnson & Johnson Vision. "Maar omdat echter niet alle contactlensklanten terug zijn op het oude niveau, spelen oogzorgspecialisten een belangrijke rol in het benaderen van de klanten om hen te herinneren aan het belang van een goede ooggezondheid en aan de voordelen van contactlenzen."



Vanaf de eerste uitbraak van de COVID-19-pandemie in Europa tot oktober, is 89% van de contactlensdragers trouw gebleven aan hun huidige merk. Meer dan 3 van de 4 klanten (77%) kozen er ook voor om bij hun oorspronkelijke modaliteit (vervangfrequentie) te blijven.



Bijna een kwart (22%) van de contactlensdragers heeft hun plaats van aankoop gewijzigd sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Dit wordt weerspiegeld in meer online aankopen, hoewel het percentage dragers bij e-commerce retailers relatief weinig is toegenomen (een stijging van 2%). Bij e-commerce retailers met fysieke winkels is de klandizie iets meer toegenomen, hoewel ook hier sprake is van een matige stijging (4%).



Wat betreft het maken van afspraken met hun opticien gaf 48% aan dat ze al een afspraak hadden gemaakt sinds het begin van de pandemie. 64% gaf aan zich geen zorgen te maken over het maken van een afspraak. Nog eens 26% gaf aan zich wel zorgen te maken, maar zei dat ze toch van plan zijn om een bezoek te brengen aan de opticien zodra de afspraak gepland staat.



Johnson & Johnson Vision blijft het effect van COVID-19 op contactlensdragers onderzoeken, onder meer met een onderzoek deze maand om het effect van de meest recente lockdownbeperkingen in kaart te brengen. Het bedrijf blijft ook virtuele professionele educatiemiddelen verstrekken voor oogspecialisten, waaronder live trainingen, webinars en on-demand podcasts, om oogzorgspecialisten te helpen op de hoogte te blijven van productinnovaties, klinische technieken en middelen voor kleine ondernemers.



