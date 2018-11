Onderzoeksteam van Californië maakt veelbelovende resultaten bekend van op peptiden gebaseerd universeel kankervaccin

SANTA CLARA, Californië, 7 november 2018 /PRNewswire/ -- Een team van onderzoekers van het Dr. Rath Research Institute in Californië heeft een kankervaccin ontwikkeld voor de doeltreffende vermindering van de groei van tumoren. Dit op peptiden gebaseerde vaccin richt zich op specifieke enzymen die metalloproteïnasen (MMP's) worden genoemd. De MMP's zijn nodig voor de groei van kankertumoren, metastase en de vorming van bloedvaten in tumoren (angiogenese). Het Dr. Rath-onderzoeksteam heeft getoond dat de testmuizen die zijn gevaccineerd met peptiden die specifieke sequenties bevatten van MMP-2 en MMP-9 en nadien werden blootgesteld aan melanoma kankercellen een gemiddelde vermindering in de tumorgrootte vertoonden van ongeveer 76% vergeleken met de niet-gevaccinneerde controlegroep. Het is opmerkelijk dat een aantal gevaccineerde dieren helemaal geen kanker ontwikkelden.



De studie is bekendgemaakt in oktober 2018 in het Journal of Cellular Medicine and Natural Health.



Aangezien kanker nog steeds de op één na grootste epidemie is die elk jaar meer dan 7 miljoen mensen doodt, biedt deze nieuwe therapeutische benadering mogelijkheden om dit te veranderen. Vergeleken met onlangs ontwikkelde monoklonale antilichamen of biosimilaire moleculen voor kankerbestrijding belooft het anti-MMP vaccin veel doeltreffender en betaalbaarder te zijn in de mondiale strijd tegen de ziekte. Terwijl monoklonale antilichamen/biosimilaire moleculen zich op een bepaalde vorm van kanker richten, kan het anti-MMP vaccin zich tegelijkertijd op alle vormen van de ziekte richten. Voorts is het zo dat de monoklonale antilichamen/biosimilaire moleculen over het algemeen een injectie één of twee keer per maand vereisen, terwijl het anti-MMP vaccin maar één vaccinatie zou vereisen met mogelijke herhalingsvaccins na een paar jaar.



Als het anti-MMP vaccin met succes wordt ontwikkeld, kan het door nationale of internationale gezondheidsdiensten worden aangeboden aan het publiek tegen redelijke kosten.



Om deze waardevolle technologie te beschermen tegen het onbetaalbaar worden voor de meeste patiënten en landen heeft het Dr. Rath Research Institute octrooibescherming verkregen voor vele landen. Het instituut is op zoek naar openbare onderzoeksinstellingen, onderzoeksorganisaties van de overheid en andere non-profitinstellingen om deze veelbelovende technologie samen te ontwikkelen met als doel kanker met succes te behandelen, te voorkomen en uiteindelijk te elimineren.



Bron: https://www.jcmnh.org/peptide-vaccines-directed-against-human-metalloproteinases-mmps-with-anti-tumor-efficacy-in-vitro-and-in-vivo/ [https://www.jcmnh.org/peptide-vaccines-directed-against-human-metalloproteinases-mmps-with-anti-tumor-efficacy-in-vitro-and-in-vivo/]



VS-octrooien No. 8003110 en 8067009



CONTACT: Dr. Alexandra Niedzwiecki, CEO, Dr. Rath Research Institute, Email: contact@drrath.com