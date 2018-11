Met een nieuw product van mPrest, de Volt-VAr Control, kunnen nutsbedrijven gedistribueerde energiebronnen en energieparken in bestaande stroomne

TEL AVIV, Israël, November 7, 2018 /PRNewswire/ --



Voor de optimalisatie van end-to-end-energiebeheer door gedistribueerde energiebronnen, maakt de mPrest mVVC gebruik van een baanbrekende "systeem-der-systemen"-benadering



mPrest [https://bit.ly/2HiGloI ], de missiekritische marktleider op het gebied van monitoring-, controle- en big-data-analysesoftware voor de IoT-branche, kondigde vandaag de lancering van het nieuwe Volt-VAr-beheerproduct mVVC aan. Als integraal onderdeel van zijn intelligente 'System-of-Systems'-netwerk voor energievoorzieningen, beheert mVVC met het oog op zowel optimale energie-efficiëntie als stroomkwaliteit niet alleen PV-zonne-energieparken, maar ook traditionele Volt-VAr-oplossingen. Dit mVVC-product van mPrest is dan ook de eerste end-to-end-oplossing waarmee nutsbedrijven Volt-Var-kwaliteitsdoelstellingen kunnen combineren met zogenoemde Conservation Voltage Reduction (CVR), om zo het hele elektriciteitsdistributiesysteem te reguleren, optimaliseren en automatiseren.



Naarmate meer PV-energieparken in het netwerk van het energiebedrijf worden geïntegreerd, kunnen deze, maar ook andere gedistribueerde energiebronnen (DER's), inefficiënte operationele situaties veroorzaken, waar het traditionele elektriciteitsnet niet op ingesteld is. De noodzaak om PV-parken en andere DER's beter in bestaande netwerken te integreren en deze te beheren, is daarom behoorlijk acuut geworden, omdat energiegebruikers nu toegang tot duurzamere energie eisen. DER's en andere netwerkvoorzieningen - die zonne- dan wel andere vormen van hernieuwbare energie opwekken, maar ook bijv. zorgen voor het opladen van elektrische voertuigen (EV-charging) en energieopslag - overspoelen momenteel de elektriciteitsmarkt en dwingen nutsbedrijven hun operationele netwerkmodel te herzien. mPrest's product mVVC Volt-Var Control biedt energiebedrijven op het vlak van verstandig beheer van de aangesloten voorzieningen een nieuw, verbeterd inzicht in de werking en prestaties van het gehele systeem, inclusief gegevens ter ondersteuning van voorspellende foutenanalyses.



"De opkomst van gedistribueerde energiebronnen betekent nu eenmaal het decentraliseren van de opwekking en levering van energie," legt Ron Halpern, commercieel directeur van mPrest uit. "Onze volt-VAr Control-product maakt naadloze integratie van PV-zonne-energieparken in bestaande energienetwerken mogelijk, waarmee de overgang naar schonere, duurzamere energie nog wordt versneld. Tegelijkertijd stelt mVVC distributiebedrijven in staat om eenvoudig van ondersteunende diensten zoals VAr-trading gebruik te maken."



De momenteel verkrijgbare VVC-producten zijn vooral ontworpen om lokale problemen op te lossen en beschikken dus niet over een gecentraliseerd Volt-, VAr- of verliesbeheer. Het nieuwe product van mPrest overbrugt deze kloof wel en biedt energiebedrijven de mogelijkheid om in een overzichtelijke interface voor energieopwekking zowel voltage als reactief vermogen te controleren.



mPrest mVVC betekent een geavanceerde oplossing voor visualisatie-, controle- en gegevensanalyse, die DER's omvormt tot volledig geïntegreerde tools om daarmee een veiligere, efficiëntere en rendabelere functionaliteit van het gehele energiedistributiesysteem te bewerkstelligen. Het systeem maakt het voor gebruikers van voorzieningen eenvoudig om CVR in hun netwerk te integreren, wat cruciaal is om het eigen voltage binnen een optimale marge te houden. Het nieuwe product kan dus simpel worden ingebed in bestaande systemen, om zo allerlei diensten op diverse niveaus te ondersteunen en een breder inzicht van het gehele netwerk als zodanig, met preciezere uitkomsten te bieden - hierdoor wordt de digitale transformatie van traditionele energiebedrijven gemakkelijker gemaakt.



Over mPrest:



mPrest [http://bit.ly/2DvF2Fd ] is een missiekritische aanbieder van monitoring-, controle- en big-data-analysesoftware. Gebruikmakend van de kracht van het industriële IoT, vormt het integratieve "systeem-der-systemen" van mPrest een beproefde katalysator voor digitale bedrijfstransformaties. Onze innovatieve beheerproducten zijn geïmplementeerd in next-gen-applicaties voor serviceproviders, systeemintegrators, slimme steden maar ook voor IoE-toepassingen (Internet of Energy), m.b.t. energievoorzieningen [http://bit.ly/2mZNS4f ], defensie en HLS. Ga voor meer informatie over mPrest naar http://www.mprest.com [https://www.mprest.com ].







