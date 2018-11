Darling Ingredients Inc. kondigt acquisitie aan van gespecialiseerde verwerker van voedingsvetten

IRVING, Texas, 7 november 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. kondigde vandaag aan dat het aandelenpakket van PPH Conto Ltd., een verwerkingsfaciliteit voor dierlijke voedingsvetten in Lubien Kujawski, Polen, heeft verworven.



"Polen is een van de snelst groeiende productiegebieden voor vlees in Europa", zei dhr. Randall C. Stuewe, Chairman en CEO van Darling Ingredients. "Met de acquisitie van Conto hebben wij de kans om onze huidige positie te versterken in dit belangrijke groeigebied, en onze productieportfolio te vergroten met hoogwaardige voedingsvetten. Zo kunnen wij onze dienstenportfolio niet alleen in Polen, maar in heel Europa uitbreiden, voor zowel onze klanten als onze leveranciers", concludeerde dhr. Stuewe.



OVER DARLING



Darling Ingredients Inc. is een wereldwijde ontwikkelaar en fabrikant van duurzame, natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare bio-voedingsstoffen, die een groot aantal verschillende ingrediënten en gespecialiseerde, op maat gemaakte oplossingen produceert voor klanten in de farmaceutische en nutraceutische industrie, voedings- en diervoedingsindustrie, industriële branche, brandstofsector, bioenergetische industrie en kunstmestsector. Met activiteiten op vijf continenten verzamelt en transformeert het Bedrijf alle aspecten van bijproducten van de dierindustrie, zoals gelatine, eetbare vetten, vetten voor diervoeder, dierlijke eiwitten en diermeel, plasma, ingrediënten voor diervoeder, biologische meststoffen, verbruikte vetten, brandstof, voeder, groene energie, natuurdarm en -huiden. Het Bedrijf zorgt ook voor terugwinning en omzetting van hergebruikte oliën (gebruikte bakolie en diervetten) in waardevolle voeder- en brandstofingrediënten, en het verzamelt en verwerkt overgebleven bakkerijproducten tot diervoederingrediënten. Daarnaast levert het Bedrijf milieudiensten, zoals het verzamelen en verwijderen van afval in vetvangers voor de horeca, en verwijdering van vast afval van behandelingssystemen voor afvalwater bij industriële voedselverwerkingsfaciliteiten. Het Bedrijf verkoopt haar producten in het binnen- en buitenland en is werkzaam in drie branchesegmenten: ingrediënten voor diervoeder, voeding en brandstof. Ga voor meer informatie naar de website van het Bedrijf op http://www.darlingii.com [http://www.darlingii.com/].



SAFE HARBOR VERKLARING



Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over de zakelijke mogelijkheden van Darling Ingredients en verwachte bedrijfsresultaten. Houd er a.u.b. rekening mee dat toekomstgerichte informatie onderhevig is aan risico's en onzekerheden en dat daadwerkelijke resultaten materieel kunnen afwijken van de voorspellingen. Veel van deze risico's en onzekerheden worden beschreven in het jaarrapport van Darling op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 30 december 2017 en onze andere bij de SEC ondergebrachte documenten. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en overtuigingen, en wij zijn niet verplicht enige van deze toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of anderszins bij te werken.





