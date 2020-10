Supermicro-systemen geselecteerd door Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) voor COVID-19-onderzoek

De 4U 8 GPU-servers maken deel uit van een turn-key systeemcluster die voor baanbrekend onderzoek tot 11 petaflops aan rekenkracht levert



SAN JOSE, Californië, 7 oktober 2020 /PRNewswire/- Super Micro Computer, Inc. , wereldwijd toonaangevend op het gebied van computergebruik, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat LLNL Supermicro heeft geselecteerd om extra computercapaciteit en middelen te bieden aan wetenschappers die op zoek zijn naar een remedie voor COVID-19. Supermicro's 4U 8 GPU-servers voor dit cluster uitgerust met bijna 1.000 AMD Radeon Instinct TM MI50 grafische versnellers en, gecombineerd met AMD's ultramoderne EPYC TM 7002 CPU's, breidt het cluster uit om tot 11 Petaflops aan rekenkracht te leveren voor geavanceerde computerverwerkingen.



"Onze toonaangevende 4U 8-GPU-servers zijn geoptimaliseerd voor prestaties van accelerators met lage latentie die gebruikmaken van onze flexibele Server Building Block Solutions (®)-benadering, waardoor LLNL hun clustereisen kon aanpassen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We zijn buitengewoon verheugd om met LLNL samen te werken om onderzoekers en wetenschappers te helpen een vaccin te vinden voor de verwoestende pandemie COVID-19 die ons wereld treft - een van de meest kritieke problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Het is een groot genoegen om samen te werken met toonaangevende organisaties die high-performance computing (HPC)-clusters en machine learning-technologie nodig hebben om geavanceerde computerverwerkingen uit te voeren en baanbrekend onderzoek te doen."



Het Amerikaanse ministerie van Energie breidt de Corona-supercomputer - genoemd naar de totale zonsverduistering van 2017 - uit met financiering uit de Corona Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. Door de extra rekenkracht kunnen onderzoekers beter omgaan met de rekenintensieve simulaties van moleculaire dynamica, die cruciaal zijn voor het vinden van vaccin.



"Het Corona-systeem is een belangrijke stap voorwaarts in ons vermogen tot voorspellende biomedische modellering voor COVID-19", aldus Jim Brase, adjunct-directeur voor programma's van LLNL, die het COVID-19-onderzoek en de snelle respons van het Lab leidt. "Het stelt ons in staat om geavanceerde simulaties van de structuur en functie van het virus te ontwikkelen en om grootschalig machine learning te gebruiken om nieuwe behandelingen te ontdekken en te optimaliseren. Deze prestatieverbetering zal het Corona-systeem helpen het voortouw te nemen bij het sneller kunnen reageren op een pandemie."



"We zijn verheugd om samen te werken met Supermicro om LLNL voor pandemisch onderzoek geavanceerde, op AMD-gebaseerde high-performance computing (HPC)-systemen te leveren", aldus Forrest Norrod, senior vice president en general manager van de Datacenter and Embedded Solutions Business Group bij AMD. "Met onze AMD EPYC CPU's en AMD Radeon Instinct GPU's kunnen wetenschappers nieuwe rekencapaciteit benutten voor competerverwerkingen in genomics, vaccinontwikkeling en andere wetenschappelijke disciplines."



